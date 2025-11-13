Sprzedał samochód, potem obejrzał pieniądze. Nie mógł uwierzyć w to, co widział!

Znów ktoś płacił fałszywymi banknotami stuzłotowymi z napisem "souvenir". Kolumbijczyk oszukany w Bytowie

Do policjantów z Bytowa zgłosił się niedawno obywatel Kolumbii. Jak opowiedział, sprzedał niedawno samochód pewnym mężczyznom. Ci zapłacili gotówką, banknotami stuzłotowymi. Jednak gdy chciał je wpłacić na swoje konto w banku, ku swojemu przerażeniu usłyszał, że pieniądze są fałszywe. Rzeczywiście były podobne do prawdziwych, ale miały wyraźny napis "souvenir", czyli "pamiątka", bo teoretycznie miały służyć do zabawy, a nie do oszustw. Na szczęście wart kilka tysięcy złotych samochód udało się znaleźć w powiecie słupskim. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych. 23 i 25 latek usłyszą zarzuty oszustwa, grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

W Lublinie policjanci także złapali kogoś, kto płacił stuzłotowymi banknotami z napisem "souvenir"

O podobnej sprawie pisaliśmy zaledwie kilka dni temu. W Lublinie policjanci także złapali kogoś, kto płacił stuzłotowymi banknotami z napisem "souvenir". 43-latek robił za ich pomocą zakupy w sklepach, aż w końcu wpadł. "Funkcjonariusze w ostatnim czasie otrzymali kilka zgłoszeń o przypadkach oszustwa przy płaceniu za zakupy w sklepie. Sprawca dokonując transakcji wykorzystywał zamieszanie i płacił za zakupione towary 100 złotowymi banknotami z napisem „souvenir”" - piszą lubelscy policjanci na swojej stronie internetowej. Naliczono aż siedem takich przypadków, ale mogło być ich więcej. "43-latek usłyszał zarzuty oszustwa. Odpowie też za wykroczenia związane z posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów. Decyzją prokuratora trafił pod dozór Policji. Grozi mu do 8 lat więzienia" - piszą mundurowi z Lublina.

