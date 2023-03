i Autor: Pixabay Straż pożarna - zdj. ilustracyjne

Walka z ogniem

Starogard Gdański. Pożar kamienicy. Ewakuacja mieszkańców, dwie osoby w szpitalu

We wtorek wieczorem doszło do pożaru w kamienicy w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie). Strażacy z budynku ewakuowali 11 osób, przy pomocy wysięgnika. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.