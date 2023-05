Straciła tysiące złotych przez konia na biegunach! Policja ostrzega!

Chciała sprzedać przez internet konia na biegunach, straciła 5 tysięcy złotych! Naciągacz użył jednego sposobu

39-letnia mieszkanka Sierakowic w województwie pomorskim absolutnie nie podejrzewała, jak zakończy się próba sprzedaży przez internet... konia na biegunach. Kobieta postanowiła nieco zarobić, sprzedając popularną dziecięcą zabawkę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pokazała w internecie zdjęcia zabawki i zamieściła ogłoszenie. Szybko odezwała się do niej osoba, która twierdziła, że jest zainteresowana kupnem konia na biegunach. Następnie poinstruowała 39-latkę, by kliknęła w link do bankowości internetowej i zrobiła przelew. Kobieta niestety nie zauważyła w tym niczego podejrzanego i posłuchała instrukcji tajemniczego "nabywcy". Tym sposobem naciągacz uzyskał dane pozwalające mu uzyskać dostęp do konta sprzedającej i opróżnił je. Kobieta straciła 5 tysięcy złotych.

Jak nie dać się oszukać podczas sprzedaży przez internet? Oto poradnik, który zamieścili policjanci z Pomorskiego na swojej stronie

"Jak działa oszust?

•Wystawiasz przedmiot na portalu.

•Bardzo szybko znajduje się potencjalny kupiec, który zazwyczaj posługuje się komunikatorem WhatsApp i wypytuje nas o szczegóły dotyczące produktu.

•Zgłasza nam chęć zapłaty przez nową usługę lub proponuje zakup połączony z opcją przesyłki kurierskiej.

•Przesyła nam link prowadzący do fałszywej strony, która łudząco przypomina oryginalną stronę OLX, czy firmy kurierskiej.

•Link kieruje nas na przestępczą stronę. Znajduje się tutaj formularz, w który mamy wpisać dane karty bankowej lub zalogować się do naszego banku.

•Po podaniu powyższych danych nie dochodzi do sprzedaży i dodatkowo sprzedający traci swoje środki.

Jak uniknąć oszustwa?

•Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem (np. przez komunikator WhatsApp czy Messenger).

•Zapoznaj się z instrukcją płatności i regulaminem OLX czy innej strony/aplikacji na której wystawiasz rzeczy na sprzedaż.

•Czytaj SMS-y z Banku.

•Zwróć uwagę na to co autoryzujesz.

•Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich gdy korzystasz z portali aukcyjnych

•Miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów.

•Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego – tak samo jak i każdą inną stronę. Dlatego zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce.

•Zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy, są napisane niegramatycznie.

Jeśli padniesz ofiarą oszustwa natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem. Należy zastrzec kartę w bankowości lub aplikacji swojego banku. Następnie o sytuacji poinformuj Policję.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie daj się oszukać! Pamiętaj! Weryfikuj otrzymywane wiadomości. Nie wpisuj nigdzie numeru swojej karty. Nie klikaj w nieznajome linki do stron"

