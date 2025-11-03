Straszna śmierć młodego tenisisty. Wepchnął Jakuba pod pociąg. Powód szokuje!

Młody tenisista, Jakub S. (†23 l.), stracił życie na peronie SKM w Sopocie.

Zginął tragicznie, gdy zwrócił uwagę 21-letniemu Maksymilianowi S.

Pijany i naćpany agresor zepchnął Jakuba na tory, wprost pod nadjeżdżający pociąg, a prokuratura zarzuca mu morderstwo z zamiarem bezpośrednim.

Jakie zeznania złożył maszynista i co grozi oskarżonemu?

Był młody, utalentowany, lubiany. Jakub S. (†23 l.) – obiecujący tenisista, student Uniwersytetu Gdańskiego. Miał plany i ludzi, którzy w niego wierzyli. Wrócił z wieczornego spotkania ze znajomymi. Było głośno od rozmów i śmiechu. Z klubu poszedł na peron SKM w Sopocie. Był tam sam, wczesnym rankiem. 17 sierpnia 2024 r. chciał wrócić do domu pociągiem. Miało być taniej niż taksówką i rozsądniej. Niestety, Jakub nie wsiadł do pociągu...

Na peronie zobaczył 21-letniego dziś Maksymiliana S. Ten oddawał mocz przy torach. Jakub zwrócił uwagę niekulturalnie zachowującemu się chłopakowi. I to wystarczyło, żeby stracić życie. Dosłownie kilka sekund później leżał na ziemi, kopany przez rozwścieczonego, pijanego i – jak wykazało śledztwo – naćpanego Maksymiliana S. Nagle agresor zrzucił Jakub na tory, wprost pod pociąg.

Chwilę po tragedii maszynista był w szoku. - Nie miałem szans na hamowanie, nic nie mogłem zrobić – zeznał w prokuraturze. Jakub nie miał żadnych szans. Zginął na miejscu.

Maksymilian S. został obezwładniony przez ochronę i policję. Szarpał się, krzyczał, zachowywał jak w transie. Trafił do aresztu, gdzie przebywa do dziś. Na sali sądowej, gdzie toczy się jego proces, nie pokazuje żadnej skruchy. Kamienna twarz i milczenie. Nie przyznaje się do winy, nie składa wyjaśnień. Jakby nic się nie stało.

Prokuratura nie ma wątpliwości - to było morderstwo z zamiarem bezpośrednim. - Oskarżony zepchnął Jakuba z peronu wprost pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Dodatkowo odpowiada za posiadanie 26,38 grama narkotyków – informował prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Jakub zginął, bo był przyzwoity, bo nie przeszedł obojętnie. A dziś jego grób odwiedzają bliscy, zrozpaczeni tragedią, do której nigdy nie powinno dojść.

Sonda Jak oceniasz działania sądów w Polsce Nie mam zastrzeżeń Działają zbyt wolno Nie mam zdania