Straż Graniczna zachęca do powrotu

Morski Oddział Straży Granicznej czeka na powroty byłych funkcjonariuszy do służby, gwarantując konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki służbowe, stabilność finansowa, a do tego wszystkiego także stałość zatrudnienia i poczucie misji – pełnienia ważnej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.

Powrót do Straży Granicznej? Uproszczone procedury dla doświadczonych

MOSG przygotował specjalne procedury dla byłych funkcjonariuszy, które ułatwiają powrót do służby. W zależności od czasu, jaki upłynął od odejścia ze służby, oraz posiadanego stopnia, kandydaci przechodzą uproszczone postępowanie kwalifikacyjne.

Służba przygotowawcza: dla tych, którzy odeszli niedawno.

Służba kontraktowa: dla tych, którzy odeszli dawniej, ale nie później niż 5 lat od dnia wystąpienia ze służby.

Uproszczona ścieżka dla oficerów: niezależnie od daty wystąpienia ze służby, jeśli kandydat posiada stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych.

Co można zyskać wracając do Straży Granicznej?

Byli funkcjonariusze SG mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:

Mianowanie do służby stałej, jeśli przed zwolnieniem ze służby byli mianowani na stałe.

Brak konieczności odbywania szkolenia podstawowego i podoficerskiego, jeśli podczas pełnienia służby ukończyli szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej.

Pierwszeństwo w przyjęciu do służby w SG.

W przypadku przejęcia do służby kontraktowej emeryta SG prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu.

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć, by wrócić do służby w Straży Granicznej? Poniżej szczegółowa lista:

Podanie o przyjęcie do służby.

Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby SG.

Jedną aktualną fotografię kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata do służby.

Kserokopia dowodu osobistego.

Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

Kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu).

Kopia ukończenia szkolenia podoficerskiego (oryginał do wglądu).

Kopia książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej (do wglądu).

Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli takie posiada) wraz z zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego (w przypadku braku aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa).

Kserokopię aktu mianowania na ostatni stopień służbowy (jeśli kandydat posiada stopień służbowy).

Służba kontraktowa w Straży Granicznej – elastyczne warunki dla doświadczonych

Dla byłych funkcjonariuszy, którzy chcą wrócić do służby, ale nie na stałe, MOSG oferuje służbę kontraktową. Kontrakt zawierany jest na okres od 3 do 5 lat, z możliwością zawarcia go maksymalnie dwukrotnie. Funkcjonariusze SG w służbie kontraktowej mianowani będą na stanowisko służbowe strażnik graniczny.

Gdzie szukać więcej informacji o powrocie do służby w Straży Granicznej?

Wszelkie informacje na temat naboru do służby w MOSG można znaleźć na stronie internetowej MOSG.

Dokumenty można składać także w Placówce Straży Granicznej w Gdyni przy ul. Al. Solidarności 1B, tel. (58) 627 35 38 i (58) 785 903 457.

