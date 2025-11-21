Spis treści
- Straż Graniczna zachęca do powrotu
- Powrót do Straży Granicznej? Uproszczone procedury dla doświadczonych
- Co można zyskać wracając do Straży Granicznej?
- Wymagane dokumenty
- Służba kontraktowa w Straży Granicznej – elastyczne warunki dla doświadczonych
- Gdzie szukać więcej informacji o powrocie do służby w Straży Granicznej?
Straż Graniczna zachęca do powrotu
Morski Oddział Straży Granicznej czeka na powroty byłych funkcjonariuszy do służby, gwarantując konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki służbowe, stabilność finansowa, a do tego wszystkiego także stałość zatrudnienia i poczucie misji – pełnienia ważnej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
Powrót do Straży Granicznej? Uproszczone procedury dla doświadczonych
MOSG przygotował specjalne procedury dla byłych funkcjonariuszy, które ułatwiają powrót do służby. W zależności od czasu, jaki upłynął od odejścia ze służby, oraz posiadanego stopnia, kandydaci przechodzą uproszczone postępowanie kwalifikacyjne.
- Służba przygotowawcza: dla tych, którzy odeszli niedawno.
- Służba kontraktowa: dla tych, którzy odeszli dawniej, ale nie później niż 5 lat od dnia wystąpienia ze służby.
- Uproszczona ścieżka dla oficerów: niezależnie od daty wystąpienia ze służby, jeśli kandydat posiada stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych.
Co można zyskać wracając do Straży Granicznej?
Byli funkcjonariusze SG mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:
- Mianowanie do służby stałej, jeśli przed zwolnieniem ze służby byli mianowani na stałe.
- Brak konieczności odbywania szkolenia podstawowego i podoficerskiego, jeśli podczas pełnienia służby ukończyli szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej.
- Pierwszeństwo w przyjęciu do służby w SG.
- W przypadku przejęcia do służby kontraktowej emeryta SG prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu.
Wymagane dokumenty
Jakie dokumenty należy złożyć, by wrócić do służby w Straży Granicznej? Poniżej szczegółowa lista:
- Podanie o przyjęcie do służby.
- Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby SG.
- Jedną aktualną fotografię kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego.
- Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata do służby.
- Kserokopia dowodu osobistego.
- Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).
- Kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu).
- Kopia ukończenia szkolenia podoficerskiego (oryginał do wglądu).
- Kopia książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej (do wglądu).
- Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli takie posiada) wraz z zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
- Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego (w przypadku braku aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa).
- Kserokopię aktu mianowania na ostatni stopień służbowy (jeśli kandydat posiada stopień służbowy).
Służba kontraktowa w Straży Granicznej – elastyczne warunki dla doświadczonych
Dla byłych funkcjonariuszy, którzy chcą wrócić do służby, ale nie na stałe, MOSG oferuje służbę kontraktową. Kontrakt zawierany jest na okres od 3 do 5 lat, z możliwością zawarcia go maksymalnie dwukrotnie. Funkcjonariusze SG w służbie kontraktowej mianowani będą na stanowisko służbowe strażnik graniczny.
Gdzie szukać więcej informacji o powrocie do służby w Straży Granicznej?
Wszelkie informacje na temat naboru do służby w MOSG można znaleźć na stronie internetowej MOSG.
Dokumenty można składać także w Placówce Straży Granicznej w Gdyni przy ul. Al. Solidarności 1B, tel. (58) 627 35 38 i (58) 785 903 457.