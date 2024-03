Świetne wieści dla podróżnych na Pomorzu. Pociągi dojadą do popularnej miejscowości

Upiorna dekoracja zniknęła z mieszkania Grzegorza Borysa. To w nim bestialsko zamordowano 6-letniego Olusia

Pierwszy rozkładowy pociąg pasażerski trasą przez Żukowo Zachodnie i Gdańsk Kokoszki odjechał 11 marca 2024 r. Na jego pokładzie byli m.in. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Leszek Bonna, samorządowcy z powiatu kartuskiego oraz liczni pasażerowie. Pociąg przyjechał do Gdańska Wrzeszcza pełen.

Od początku deklarowaliśmy, że bajpas kartuski będzie eksploatowany niezależnie od tego, czy PKP PLK rozpocznie znacznie opóźnioną inwestycję na równoległej linii 201, czy też nie

– podkreślał podczas inauguracyjnego przejazdu marszałek Mieczysław Struk.

To połączenie nie tylko daje dodatkowe możliwości dojazdu z Kartuz do Trójmiasta, ale również zbliża kolej do zupełnie nowych miejscowości, dotychczas pozbawionych transportu kolejowego

– podkreślał marszałek.

Składy jadące bajpasem kartuskim zatrzymują się m.in. w Żukowie Zachodnim, Otominie czy Starej Pile. Pociąg dociera też do gdańskich Kokoszek, a po ok. 1,5 km do stacji Gdańsk Kiełpinek, gdzie zjeżdża na linię Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Aby połączyć stację Gdańsk Kokoszki z linią PKM konieczna była odbudowa około 1,5 km torów. Linia została zniszczona w 1945 r.

Za tę część inwestycji odpowiadała Pomorska Kolej Metropolitalna. Prace trwały 2 lata. Koszt tej części inwestycji wynosił ponad 53 mln zł, z czego prawie 32 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Cieszę się, że Pomorska Kolej Metropolitalna zrealizowała kolejny wspaniały projekt

– zaznacza Mieczysław Struk.

Prace na pozostałym ok. 16 kilometrowym odcinku od Kokoszek do Glincza prowadziły PKP PLK. Ten odcinek kosztował ok. 112 mln zł.

Bajpas kartuski - rozkład jazdy

Uruchamiamy dziś sześć par pociągów na trasie Kartuzy – Gdańsk Kokoszki – Gdańsk Wrzeszcz

– informuje wicemarszałek Leszek Bonna.

Rozkład jest tak ułożony, aby jak najlepiej usprawnić dojazd do pracy czy szkół w Trójmieście

– dodaje.

Pociągi kończą bieg na stacji Gdańsk Wrzeszcz, ale są też dwa składy jadące do stacji Gdańsk Główny. Składy kursują we wszystkie dni tygodnia.

Tego samego dnia, w gminie Żukowo, rozpoczęła kursowanie nowa linia autobusowa, która ułatwi dojazd do pociągów. Chodzi o linię Z14 łączącą Babi Dół, Skrzeszewo, Przyjaźń i Niestępowo z dworcem Stara Piła. Jej rozkład jest ściśle dopasowany do pociągów. Warto dodać, że na linii obowiązują m.in. bilety miesięczne ważne „na cały obszar MZKZG”.

