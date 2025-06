Święto Morza 2025 w Gdyni. Atrakcje w licznych lokalizacjach na terenie miasta

Pomorski Związek Żeglarski przygotował atrakcje, które odzwierciedlają to, co daje adrenalinę sportową, czyli Regaty Kaprów, ale również to, co jest ważne z punktu widzenia łączności Polaków mieszkających w Polsce, jak i za granicami, czyli VI Mistrzostwa Świata Żeglarzy Polonijnych, które odbędą się 21-22 czerwca. I uwieńczeniem części żeglarskiej Święta Morza będzie parada żeglarska zaplanowana na wodach Zatoki Gdańskiej 28 czerwca