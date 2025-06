Gdańskie Targi rosną w siłę! Nowa hala AmberExpo na horyzoncie

Gdańsk staje się coraz ważniejszym punktem na mapie międzynarodowych wydarzeń. Rozbudowa centrum targowego AmberExpo to kolejny krok w tym kierunku. Nowa hala wystawiennicza, o powierzchni blisko 4000 metrów kwadratowych, otworzy nowe możliwości dla organizatorów targów, konferencji i innych prestiżowych imprez. Co więcej, obiekt ma być przystosowany do produkcji filmowej, co jest zupełną nowością. Jakie korzyści przyniesie ta inwestycja dla Pomorza?

Nowa hala AmberExpo – inwestycja w przyszłość regionu

Budowa hali IV w AmberExpo to nie tylko powiększenie przestrzeni wystawienniczej, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój całego regionu. Adam Gawrylik, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, podkreśla, że rozbudowa AmberExpo to szansa na organizację jeszcze większej liczby prestiżowych wydarzeń, które przyciągną inwestorów i pozwolą na promocję Pomorza na skalę krajową i europejską.

Targi Trako 2025 – hala gotowa na czas?

Zakończenie budowy hali IV planowane jest na wrzesień 2025 roku, tuż przed Międzynarodowymi Targami Kolejowymi Trako. Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, zapewnia, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na budowie zużyto już imponujące ilości materiałów: 700 pali, 6500 m sześc. betonu, 11 km kabli i 180 ton stali konstrukcyjnej. Czy nowa hala będzie gotowa na czas i stanie się wizytówką Trako 2025? Przekonamy się już wkrótce!

