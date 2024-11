W Gdańskim Zoo pojawili się nowi mieszkańcy. Jeden z nich to sam król Julian! Mamy zdjęcia

Nowy przedmiot w polskich szkołach już od 2025 roku

Wychowanie do życia w rodzinie to przedmiot szkolny, który lada moment ustąpi miejsca nowym zajęciom, a dokładnie edukacji zdrowotnej. Zgodnie z planami MEiN, już we wrześniu 2025 roku odbędą się pierwsze lekcje z edukacji zdrowotnej dla klas IV-VIII szkół podstawowych i I-III szkół średnich. Jaką wiedzę konkretnie będą przekazywać owe zajęcia?

Pokaże, jak zdrowo się odżywiać, jak stosować profilaktykę w swoim codziennym życiu, jak się badać, jak dbać o każde swoje zdrowie - zdrowie psychiczne, fizyczne, seksualne - mówiła Barbara Nowacka, cytuje portal edziecko.pl.

Biskupi sprzeciwiają się zmianom w edukacji. Mówią o niezgodności z konstytucją!

Choć edukacja zdrowotna jeszcze nie pojawiła się w szkołach, to już wielu duchownych wyraziło swój sprzeciw. Okazuje się, że w szczególności biskupom nie podoba się fakt, iż przedmiot ma także obejmować edukację seksualną. Konferencja Episkopatu Polski wystosowała w tym temacie nawet specjalny komunikat.

W tym kontekście przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako obowiązkowy, przedmiot Edukacja Zdrowotna jest sprzeczny z Ustawą Zasadniczą. Pomimo niektórych słusznych tematów, jak choćby potencjalne zagrożenia w Internecie czy udostępnianie wizerunku dzieci, to jednak nie można zaakceptować deprawujących zapisów dotyczących edukacji seksualnej. Wychowanie seksualne zgodnie z Konstytucją pozostaje w kompetencjach rodziców, a nie państwa - czytamy w komunikacie dostępnym na stronie episkopat.pl.

Barbara Nowacka dosadnie odpowiada duchownym

Tej kwestii bez odpowiedzi nie pozostawiła Ministra Edukacji Barbara Nowacka. Jakiś czas temu przeprowadziła ona rozmowę z portalem "Fakt", gdzie podkreśliła, iż każdy powinien zajmować się swoimi sprawami, tym samym kościół według niej nie powinien wtrącać się w to, jak wygląda nauczanie w szkołach.

Ja bym chciała, żeby każdy zajmował się swoimi sprawami, tematami, obszarami. Tak jak ja nie zaglądam w podstawę programową katechezy, tak namawiałabym, żeby wszystkie inne ciała, instytucje i organizacje też zajmowały się tym, co wynika z ich kompetencji. Prowadzę dialog z Kościołem w ramach uszczuplenia religii w szkołach. Czyli ta jedna godzina. I o tym rozmawiajmy - mówiła "Faktowi" Barbara Nowacka.

