Szkolny bus ostrzelany z wiatrówki! "15 strzałów". Policja szuka sprawców

Szkolny bus w Skarszewach na Pomorzu padł ofiarą wandalizmu, budząc obawy o bezpieczeństwo dzieci i lokalnej społeczności.

Nieznani sprawcy ostrzelali pojazd z broni pneumatycznej, rozbijając szyby i powodując straty szacowane na 3 tysiące złotych.

Burmistrz apeluje o pomoc w ujęciu odpowiedzialnych za ten szokujący incydent, podkreślając, że autobusem na co dzień podróżują najmłodsi.

W środę, 7 października, policjanci z komisariatu w Skarszewach na Pomorzu (powiat starogardzki), dostali zgłoszenie w sprawie zniszczenia szkolnego busa, zaparkowanego przy Zespole Szkół Publicznych. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do zdarzenia doszło między godziną 16 we wtorek a 6.30 w środę. Uszkodzenia świadczą o tym, że pojazd został ostrzelany z broni pneumatycznej. Na miejscu pojawił się technik kryminalistyki, który przeprowadził oględziny, zrobił zdjęcia i zabezpieczył ślady.

Strzały w stronę szkolnego busa. Szok!

Jak mówi dla PAP asp. sztab. Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, straty oszacowano na 3 tysiące złotych. Samochód ma rozbite szyby - boczną i przednią, a także uszkodzoną karoserię. Sprawa wstrząsnęła burmistrzem Skarszew, Jackiem Paulim, który w emocjonalnym wpisie na Facebooku poprosił o pomoc w znalezieniu sprawcy.

"Na co dzień jeżdżą nim nasze dzieci"

"15 strzałów oddanych najprawdopodobniej z broni pneumatycznej do szkolnego busa - szok i przerażenie! Nieznany sprawca ostrzelał zaparkowany szkolny bus, którym na co dzień jeżdżą nasze dzieci. Pojazd stał przez noc przy Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach. Sprawę tej niepokojącej dewastacji bada policja. Wszystkie osoby mające potencjalne informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji. Mam nadzieję, że skrajna głupota lub nienawiść zostaną ukarane" - napisał.

Trwa analiza zapisu z kamer monitoringu oraz ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia. Każdy, kto może mieć informacje na temat incydentu lub jego sprawców, jest proszony o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim pod numerem telefonu 47 742 72 22 lub mailowo na adres: [email protected].