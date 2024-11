37-latka nie założyła okularów i doprowadziła do kolizji. Trafi do aresztu?

Do zdarzenia doszło w środę, tuż przed godziną 16, na ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. Policjanci drogówki otrzymali zgłoszenie o kolizji, w której volkswagen najechał na tył toyoty. Funkcjonariusze ustalili, że 37-letnia kierująca volkswagenem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, co doprowadziło do zderzenia.

Podczas kontroli okazało się, że pojazd sprawczyni nie miał aktualnych badań technicznych. Dodatkowo kobieta prowadziła auto, nie stosując się do obowiązku noszenia okularów korekcyjnych, co jest równoznaczne z jazdą bez uprawnień!

Za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli na kobietę mandat w wysokości 2000 zł oraz 10 punktów karnych. Jednak to nie koniec jej problemów. Policjanci skierowali również do sądu wniosek o ukaranie za jazdę bez okularów, co zgodnie z obowiązującymi przepisami jest traktowane jako poważne wykroczenie.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, za prowadzenie pojazdu bez spełnienia warunków dotyczących okularów lub szkieł kontaktowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w skrajnych przypadkach nawet kara aresztu.

