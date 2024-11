Wypadek w miejscowości Kowale pod Gdańskiem

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło na terenie powiatu gdańskiego (gmina Kolbudy). 14-letnia dziewczyna trafiła do szpitala po tym, jak na przejściu dla pieszych potrąciła ją kierująca mercedesem 66-latka. Co ważne - życie nastolatki nie jest zagrożone. Pozostaje pytanie, czy winę za wypadek w tym przypadku ponosi kierująca? Nie jest to oczywiste. Funkcjonariusze zwracają uwagę na zachowanie poszkodowanej i ubiór poszkodowanej.

Z zebranych przez mundurowych informacji wynika, że piesza weszła na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w momencie, gdy znajdował się on już na przejściu. Dziewczyna wg wstępnych ustaleń miała ciemne ubranie, na głowie założony kaptur, w uszach słuchawki i nie upewniła się, czy może bezpiecznie wejść na jezdnię - wyjaśnia mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP w Pruszczu Gdańskim.

Pomorska Policja bada przyczyny wypadku i apeluje

- Policjanci ruchu drogowego wspólnie z technikiem kryminalistyki sporządzili oględziny pojazdu i wykonali oględziny miejsca wypadku oraz szkic sytuacyjny, a także zdjęcia. Funkcjonariusze sprawdzili też trzeźwość kierującej. Kobieta była trzeźwa. Obecnie śledczy dokładnie badają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - dodaje policjant z komendy w Pruszczu Gdańskim.

W najbliższych tygodniach pogoda będzie wymagająca. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach. Warto przypomnieć starą prawdę, że elementy odblaskowe mogą uratować życie! Na stronie KPP w Pruszczu Gdańskim pojawiło się też kilka cennych rad.

Funkcjonariusze przypominają, że pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych lub znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię:

bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście - podsumowuje oficer prasowy KPP w Pruszczu Gdańskim.

