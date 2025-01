Sztorm szalał na Bałtyku. Wiatr nie oszczędził molo w Sopocie. Są zniszczenia

Pogoda na luty 2025: Prognozy długoterminowe mówią jasno. Plany na ferie do wymiany. Dominuje czerwony kolor

Sztorm nad Bałtykiem uszkodził molo w Sopocie

Za nami weekend z dynamiczną pogodą. Do Polski dotarł mróz i śnieg. Znacznie pogorszyły się warunki na drodze. Nawierzchnie stały się śliskie. Strażacy mieli pełne ręce roboty. W Tatrach ogłoszono wzrost zagrożenia lawinowego do drugiego, umiarkowanego stopnia. Panowały bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Później doszedł problem silnego wiatru i tzw. cofki. Na kilku rzekach przekroczony został stan alarmowy.

W niedzielę (12 stycznia) nad Bałtykiem przeszedł sztorm. Żywioł nie oszczędził molo w Sopocie. Silnie wiejący wiatr połamał i uszkodził pomosty, do których cumują łodzie. Morskie fale nie miały litości dla najdłuższego drewnianego obiektu tego typu w Europie. Skalę zniszczeń widać na zdjęciach.

