Ta wieś na Pomorzu to prawdziwa perełka. W rankingu zamożności deklasuje konkurencję

Gmina Kolbudy najbogatsza na Pomorzu. Deklasuje rywali

Pomorze to obszar o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Obok dużych, rozwiniętych miast znajdują się tu również urokliwe wsie i gminy. Choć zwykle kojarzą się ze spokojem i rolnictwem, część z nich wyróżnia się wysokim poziomem zamożności. Gdzie zatem znajduje się to „wiejskie bogactwo”?

Z zestawienia zamożności za 2025 rok wynika, że najbogatszą gminą wiejską w regionie są Kolbudy. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Gdańska zdecydowanie przodują w rankingu. Z dochodem na poziomie 9171,46 zł na mieszkańca wyraźnie dystansują inne samorządy. Na ich sukces wpływa m.in. bliskość dużej aglomeracji, rozwinięta infrastruktura oraz skuteczne przyciąganie inwestorów.

Burzliwa historia Kolbud. Od Wolnego Miasta Gdańska po dziś

Gmina Kolbudy leży w północno-zachodniej części powiatu gdańskiego. Do 1920 roku jej teren był podzielony między powiat kartuski i gdański. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska, a także po wytyczeniu nowych granic, cały obszar przyszłej gminy znalazł się w jego granicach. Głównie z powodu przewagi ludności niemieckiej. Włączono go do powiatu Danziger Höhe, którego władze miały siedzibę w Gdańsku, poza jego terenem.

1 września 1939 roku, po zajęciu Wolnego Miasta Gdańska przez Niemcy, połączono powiaty Gdańskie Wyżyny i Gdańskie Niziny, tworząc powiat Gdańsk Wieś. W 1998 roku administracyjnie połączono wsie Kolbudy Górne i Kolbudy Dolne, jednak nazwa gminy pozostała bez zmian. Rok później, w wyniku reformy administracyjnej, Kolbudy znalazły się w powiecie gdańskim w województwie pomorskim.

Jezioro Otomińskie. Prawdziwa perła natury w gminie Kolbudy

Na terenie gminy znajduje się Jezioro Otomińskie, usytuowane wśród rozległych, malowniczych lasów, w których dominują buczyny oraz drzewostany dębowo-bukowe. Zbiornik ten stanowi część Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, objętego ochroną.

Jezioro ma pochodzenie polodowcowe. Powstało w wyniku wypełnienia wodą zagłębień utworzonych przez lądolód skandynawski.

