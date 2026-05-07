Tajemnicza śmierć 20-letniej pacjentki w gdańskim szpitalu. Prokuratura wszczyna śledztwo

Śmierć 20-latki po zabiegu w Gdańsku. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa bada okoliczności śmierci 20-letniej pacjentki Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Śledczy sprawdzają, czy kobieta została narażona na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, a także czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokurator Mariusz Duszyński, poinformował, że postępowanie prowadzone jest obecnie „w sprawie”, co oznacza, że nikomu jeszcze nie przedstawiono zarzutów.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła matka zmarłej kobiety. Dokument trafił najpierw do prokuratury w Chojnicach, a następnie został przekazany do Gdańska. Ostatecznie sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa.

Po zabiegu kobieta dostała sepsy. Rozpoczęła się dramatyczna walka o jej życie

20-latka trafiła do Szpitala św. Wojciecha 7 lutego 2026 roku na planowany zabieg urologiczny. Dwa dni później lekarze wykonali u niej zabieg endoskopowy w znieczuleniu ogólnym.

- Początkowo stan pacjentki był dobry, jednakże szybko zaczął się pogarszać. 10 lutego 2026 roku o godzinie 1.29 w karcie wskazano na wystąpienie ciężkiej sepsy - przekazał prokurator Mariusz Duszyński.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia 10 lutego 2026 r. o godzinie 18.31 pacjentka została przewieziona na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych - Kopernik, gdzie podejmowano próby leczenia 20-latki. Niestety lekarzom nie udało się jednak uratować młodej kobiety. Pacjentka zmarła 17 lutego po godzinie 14.

Śledczy zabezpieczają dokumenty i przesłuchają rodzinę

Po śmierci 20-latki przeprowadzono sekcję szpitalną. Prokuratura wyjaśniła, że ponieważ zawiadomienie wpłynęło niemal miesiąc po zgonie, nie było już możliwości wykonania sekcji zwłok na zlecenie śledczych.

Rodzina przekazała prokuraturze część dokumentacji medycznej. Śledczy zażądali także pełnych dokumentów dotyczących leczenia kobiety od spółki Copernicus. W najbliższym czasie przesłuchani mają zostać partner oraz rodzice zmarłej 20-latki. Prokuratura planuje również powołanie zespołu biegłych z zakresu medycyny sądowej.

