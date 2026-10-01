Tajemnicza substancja na plaży w Ustce. Podano nowy komunikat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-01 16:09

Plaże w Ustce oraz część plaż w gminie Ustka zostały w czwartek po południu ponownie otwarte. Służby usunęły niemal całą substancję ropopochodną, którą kilka dni wcześniej morze wyrzuciło na brzeg. Nadal nie wiadomo dokładnie, czym była czarna i lepka substancja. Wyniki badań próbek mają być znane w piątek.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Plaże w Ustce znów otwarte. Usunięto substancję ropopochodną

Po godz. 14 otwarto plaże w Ustce oraz w Rowach, Dębinie i Poddąbiu, a także w Orzechowie i Przewłoce. Jak poinformowała PAP Paulina Iwin z Urzędu Morskiego w Słupsku, z tych odcinków usunięto niemal całe zanieczyszczenie. – Usunięcie zanieczyszczenia w 100 proc. jest niewykonalne z uwagi na fakt, iż niektóre frakcje mają wielkość ziarenka grochu – wyjaśniła.

Plaże w Ustce były sprzątane od wtorku przez służby ochrony wybrzeża. Pozostałe zamknięte odcinki plaż w gminie Ustka mają zostać otwarte w piątek. Tego samego dnia urząd spodziewa się wyników badań próbek. Po ustaleniu, czym dokładnie jest substancja, zostanie ona przekazana specjalistycznej firmie do utylizacji.

Substancja wzięła się z jednego ze statków? Mogło dojść do czyszczenia zbiorników na morzu

Czarne, lepkie grudki pojawiły się na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża od Rowów w woj. pomorskim do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Pierwsze zanieczyszczenia zauważyli w sobotę spacerowicze w Ustce. W poniedziałek zdecydowano o zamknięciu plaż w mieście i gminie, a we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu słupskiego.

Urząd Morski sprawdza też, skąd pochodziła substancja. Dyrektor urzędu Anna Sędzińska przekazała, że są podejrzenia dotyczące jednej z jednostek pływających. Mogło dojść do nielegalnego czyszczenia jej zbiorników na morzu. Jeśli uda się ustalić sprawcę i udowodnić winę, właściciel jednostki może zostać ukarany oraz obciążony kosztami sprzątania plaż i utylizacji odpadów.

Sonda
Wybierasz wakacje nad morzem czy w górach?
Ustka: Zaatakował rodzinę nożem, zginęła 4-letnia Aniela. Major SOP doprowadzony do prokuratury
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

USTKA