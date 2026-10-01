Nietypowy widok w Gdańsku! W okolicy przystanku spacerowało egzotyczne zwierzę

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-01 14:11

Nietypowy widok w Gdańsku. W pobliżu przystanku tramwajowego „Żaglowa” przy ul. Marynarki Polskiej spacerował… jeżozwierz! Zwierzę to w naturze zamieszkuje m.in. Afrykę i Azję, a w Europie spotkać go można co najwyżej we Włoszech. Na poszukiwania egzotycznego zwierzęcia ruszyli strażnicy miejscy z Referatu Ekologicznego, którzy zostali zaalarmowani o zdarzeniu. Szybko okazało się, że zwierzę ma właścicieli, jednak przechytrzyło swoich opiekunów i samodzielnie wydostało się z wybiegu. Następnie wyruszyło na spacer po gdańskich ulicach.

Nietypowy widok w Gdańsku! W okolicy przystanku spacerowało egzotyczne zwierzę
Autor: Straż Miejska w Gdańsku/ Materiały prasowe

Jeżozwierz błąkał się po Gdańsku. Strażnicy ruszyli na poszukiwania

W niedzielę, 27 września, chwilę przed godziną 14:30 gdańscy strażnicy miejscy otrzymali nietypowe zgłoszenie. Pod numer 986 zadzwonił mężczyzna, który poinformował dyżurnego, że w pobliżu przystanku tramwajowego „Żaglowa” błąka się… jeżozwierz. Jak się wkrótce okazało, dzwoniący wcale się nie pomylił ani nie przewidział. Po okolicy rzeczywiście spacerowało egzotyczne zwierzę, które w naturze zamieszkuje Afrykę, Azję, a także lasy Ameryki Północnej i Południowej.

- Ponieważ każde zgłoszenie wymaga sprawdzenia, na miejsce skierowano patrol strażników miejskich z Referatu Ekologicznego. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce i rozpoczęli poszukiwania. Zadanie nie należało do łatwych. Teren był rozległy, a w dużej części niezagospodarowany. Strażnicy sprawdzali okolicę oraz rozpytywali pracowników pobliskich zakładów, czy nie widzieli nietypowego uciekiniera – informuje Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Zwierzę najprawdopodobniej było wcześniej gdzieś trzymane, skąd zdołało się wydostać. Funkcjonariusze prowadzili poszukiwania, sprawdzając m.in. teren pobliskich zakładów. Zadanie utrudniał jednak fakt, że była to niedziela, w związku z czym wiele obiektów było nieczynnych. Po około pół godzinie dyżurny przekazał strażnikom informację, że osoba zgłaszająca odwołała interwencję.

Jeżozwierz wykopał jamę pod ogrodzeniem. Tak wydostał się z wybiegu

- Nie oznaczało to jednak końca działań. Strażnicy postanowili ustalić, skąd zwierzę mogło wydostać się na zewnątrz. W toku poszukiwań wytypowali jedno z prawdopodobnych miejsc. Ich przypuszczenia okazały się trafne. Opiekunowie zwierzęcia zdążyli już odnaleźć swojego podopiecznego i bezpiecznie sprowadzić go z powrotem na wybieg – dodaje Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Jak ustalili strażnicy, jeżozwierz wydostał się z wybiegu, wykopując głęboką jamę pod ogrodzeniem. W ten sposób rozpoczął swoją krótką wycieczkę po okolicy. Funkcjonariusze zwrócili pracownikom uwagę na konieczność lepszego zabezpieczenia obiektu. Uzgodniono, że pod ogrodzeniem powstanie dodatkowa betonowa opaska, która uniemożliwi zwierzęciu podobne ucieczki w przyszłości.

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