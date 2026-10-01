Napadli na młodszego kolegę, bo spodobały im się jego buty. Zaatakowali 13-latka dwa razy

Policja z Główczyc ustaliła tożsamość dwóch nastolatków, którzy dwukrotnie brutalnie napadli na 13-latka, a motywem okazały się… markowe buty.

Sprawcy siłą odebrali chłopcu dwie pary obuwia o łącznej wartości 1100 zł, zastraszając go, aby nie ujawnił szczegółów ataku.

O szczegółach piszemy poniżej.

Spodobały im się buty 13-latka. Policjanci odkryli, że chłopiec padł ofiarą rozboju

Sprawa wyszła na jaw podczas obchodu dzielnicowych z Posterunku Policji w Główczycach. Funkcjonariusze otrzymali informację o kradzieży obuwia. Kiedy zaczęli pracować nad sprawę, okazało się, że nie chodzi o zwykłą kradzież, lecz o rozbój. Policjanci dotarli do pokrzywdzonego 13-latka i ustalili, że został zaatakowany przez dwóch starszych nastolatków z powodu... butów.

- Jak ustalili policjanci chłopiec padł ofiarą swoich oprawców, bo spodobały im się jego buty. Pierwszą parę obuwia nastolatkowie zabrali mu w sierpniu, obezwładniając go, ściągnęli mu ją z nóg grożąc przy tym, że jeżeli komuś o tym powie, to zostanie przez nich pobity – informują policjanci z Posterunku Policji w Główczycach.

Gdy zastraszony 13-latek wrócił do domu, nie powiedział rodzicom, że padł ofiarą rozboju.

Nastolatkowie ponownie zaatakowali 13-latka. Znów poszło o buty

Kilka dni temu w jednej ze wsi doszło do kolejnego ataku na tego samego chłopca. Sprawcy postanowili siłą odebrać 13-latkowi kolejną parę obuwia.

- Gdy jeden przytrzymywał mu ręce drugi zabrał 13-latkowi buty. Wartość skradzionych butów to 1100 złotych. Teraz obaj nastolatkowie odpowiedzą za dokonanie dwóch rozbojów na młodszym chłopcu – dodają funkcjonariusze z Posterunku Policji w Główczycach.

Sprawą 16-latka zajmie się sąd rodzinny, natomiast jego 17-letni kolega odpowie jak osoba dorosła. Za rozbój grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

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