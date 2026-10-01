Od października zmiany na sopockim molo. Spacerowicze mogą zacierać ręce

Sopockie molo otwiera się na bezpłatne spacery. Zmiany dla turystów i mieszkańców

Po zakończeniu sezonu wakacyjnego na sopockim molo ponownie zmieniają się zasady. Od 1 października 2026 roku wstęp na jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście jest bezpłatny. Przez ponad sześć miesięcy spacer po drewnianym pomoście nie będzie więc wymagał zakupu biletu. 30 września był ostatnim dniem regularnych opłat w tym roku. Płatny sezon rozpoczął się 10 kwietnia. Bilet normalny, podobnie jak rok wcześniej, kosztował 10 zł, a ulgowy – 5 zł.

Od czwartku, 1 października, na sopockim molo obowiązują reguły przewidziane poza głównym sezonem turystycznym. Z obiektu będzie można korzystać bezpłatnie do 9 kwietnia 2027 roku, z wyjątkiem ewentualnych opłat weekendowych, jeśli operator zdecyduje się na ich wprowadzenie. Następny sezon biletowany rozpocznie się 10 kwietnia 2027 roku. Wtedy ponownie wrócą opłaty dla osób, które nie korzystają z uprawnień przysługujących mieszkańcom Sopotu.

Darmowe wejście na molo w Sopocie. Kogo nie obowiązują bilety wstępu?

Dla mieszkańców Sopotu przewidziano odrębne zasady. Posiadacze aktywnej Karty Sopockiej mogą korzystać z molo bez opłat przez cały rok, również w sezonie biletowanym. Bezpłatny wstęp przysługuje także dzieciom do 3. roku życia oraz osobom z niepełnosprawnościami do 26 lat. Z kolei posiadacze Karty Turysty mogą skorzystać z 20-procentowej zniżki. W sezonie płatnym ulgowe bilety dostępne są również dla seniorów.

Sopockie molo każdego roku przyciąga ogromną liczbę turystów. W minionym sezonie sprzedano niemal 1,1 mln biletów, natomiast tylko w sezonie letnim 2026 roku obiekt odwiedziło około 715 tys. osób. Tak duże zainteresowanie oznacza również wysokie koszty związane z funkcjonowaniem atrakcji. Wpływy z biletów przeznaczane są m.in. na remonty, utrzymanie infrastruktury molo oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także organizację wydarzeń.

Sopockie molo ma ponad pół kilometra długości. To jedna z wizytówek miasta

Sopockie molo jest jednym z najpopularniejszych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w Polsce i jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta. Obiekt składa się z dwóch części – drewnianej oraz lądowej.

Część spacerową tworzy główny pomost o długości 511,5 metra, a także pokłady boczne, tzw. ostroga, oraz dolne, przy których mogą cumować statki pasażerskie i jachty. Miejsce przyciąga spacerowiczów i turystów również ze względu na wysokie stężenie jodu, które w najbardziej wysuniętych w morze punktach jest dwukrotnie wyższe niż na lądzie. Obecny kształt pomost zyskał w 1927 roku z okazji 25-lecia Sopotu, natomiast w latach 1989–1991 dobudowano żelbetową głowicę chroniącą jego główną część. Lądową część kompleksu stanowi Skwer Kuracyjny o powierzchni 20 tys. mkw. Znajdują się tam m.in. zabytkowa fontanna, muszla koncertowa, latarnia morska z punktem widokowym oraz stoiska z bursztynem i pamiątkami.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie