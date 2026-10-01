Od października zmiany na sopockim molo. Spacerowicze mogą zacierać ręce

D.P
2026-10-01 11:16

Sopockie molo rozpoczyna sezon jesienno-zimowy, co oznacza zmianę zasad wstępu. Od 1 października za spacer po jednej z największych atrakcji Sopotu nie trzeba już kupować biletu. Bezpłatny wstęp będzie obowiązywał przez ponad pół roku. Sprawdzamy, do kiedy dokładnie można wejść na molo za darmo oraz kto nie musi płacić również w sezonie biletowanym.

Sopockie molo otwiera się na bezpłatne spacery. Zmiany dla turystów i mieszkańców

Po zakończeniu sezonu wakacyjnego na sopockim molo ponownie zmieniają się zasady. Od 1 października 2026 roku wstęp na jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście jest bezpłatny. Przez ponad sześć miesięcy spacer po drewnianym pomoście nie będzie więc wymagał zakupu biletu. 30 września był ostatnim dniem regularnych opłat w tym roku. Płatny sezon rozpoczął się 10 kwietnia. Bilet normalny, podobnie jak rok wcześniej, kosztował 10 zł, a ulgowy – 5 zł.

Od czwartku, 1 października, na sopockim molo obowiązują reguły przewidziane poza głównym sezonem turystycznym. Z obiektu będzie można korzystać bezpłatnie do 9 kwietnia 2027 roku, z wyjątkiem ewentualnych opłat weekendowych, jeśli operator zdecyduje się na ich wprowadzenie. Następny sezon biletowany rozpocznie się 10 kwietnia 2027 roku. Wtedy ponownie wrócą opłaty dla osób, które nie korzystają z uprawnień przysługujących mieszkańcom Sopotu.

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Dla mieszkańców Sopotu przewidziano odrębne zasady. Posiadacze aktywnej Karty Sopockiej mogą korzystać z molo bez opłat przez cały rok, również w sezonie biletowanym. Bezpłatny wstęp przysługuje także dzieciom do 3. roku życia oraz osobom z niepełnosprawnościami do 26 lat. Z kolei posiadacze Karty Turysty mogą skorzystać z 20-procentowej zniżki. W sezonie płatnym ulgowe bilety dostępne są również dla seniorów.

Sopockie molo każdego roku przyciąga ogromną liczbę turystów. W minionym sezonie sprzedano niemal 1,1 mln biletów, natomiast tylko w sezonie letnim 2026 roku obiekt odwiedziło około 715 tys. osób. Tak duże zainteresowanie oznacza również wysokie koszty związane z funkcjonowaniem atrakcji. Wpływy z biletów przeznaczane są m.in. na remonty, utrzymanie infrastruktury molo oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także organizację wydarzeń.

Sopockie molo ma ponad pół kilometra długości. To jedna z wizytówek miasta

Sopockie molo jest jednym z najpopularniejszych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w Polsce i jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta. Obiekt składa się z dwóch części – drewnianej oraz lądowej.

Część spacerową tworzy główny pomost o długości 511,5 metra, a także pokłady boczne, tzw. ostroga, oraz dolne, przy których mogą cumować statki pasażerskie i jachty. Miejsce przyciąga spacerowiczów i turystów również ze względu na wysokie stężenie jodu, które w najbardziej wysuniętych w morze punktach jest dwukrotnie wyższe niż na lądzie. Obecny kształt pomost zyskał w 1927 roku z okazji 25-lecia Sopotu, natomiast w latach 1989–1991 dobudowano żelbetową głowicę chroniącą jego główną część. Lądową część kompleksu stanowi Skwer Kuracyjny o powierzchni 20 tys. mkw. Znajdują się tam m.in. zabytkowa fontanna, muszla koncertowa, latarnia morska z punktem widokowym oraz stoiska z bursztynem i pamiątkami.

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