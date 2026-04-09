Tak "świętował" Wielkanoc na Pomorzu! Jego kolega trafił do szpitala, a 24-latek trafił do aresztu

Awantura na świątecznym spotkaniu towarzyskim w Pelplinie zakończyła się brutalnym pobiciem.

24-letni sprawca pobił uczestnika imprezy, powodując obrażenia wymagające hospitalizacji.

Prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze, a policja przypomina o konsekwencjach przemocy.

Awantura na imprezie zakończyła się pobiciem. 24-latek zatrzymany

Policjanci z Pelplina rozpracowali sprawę pobicia, do którego doszło podczas świątecznego spotkania towarzyskiego. Z ustaleń wynika, że uczestnicy imprezy spożywali alkohol, co doprowadziło do sprzeczki.

W pewnym momencie 24-letni mężczyzna wszczął awanturę i zaatakował jednego z uczestników. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca doprowadził do powstania uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego. Mężczyzna wymagał hospitalizacji.

- Według ustaleń policjantów sprawca uderzał i kopał pokrzywdzonego, powodując u niego obrażenia, które wymagają leczenia powyżej 7 dni - informują policjanci z Pomorza.

Zarzuty i środki zapobiegawcze dla 24-latka. Policja przypomina o konsekwencjach przemocy

- Dzięki pracy funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu - zaznaczają funkcjonariusze.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 24-latka środków zapobiegawczych, w tym dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

- Policjanci przypominają, że przemoc – niezależnie od okoliczności – zawsze niesie za sobą poważne konsekwencje prawne - dodają mundurowi.

