Takie będzie lato 2026 w Polsce! Czeka nas prawdziwy szok temperaturowy?

Dawid Piątkowski
PAP
2026-03-31 11:38

Już w najbliższych miesiącach pogoda wyraźnie się zmieni. Synoptycy wskazują, że tegoroczne lato może być nieco cieplejsze niż te z ubiegłych lat. Analizy dla poszczególnych miast wskazują, że już w czerwcu temperatury będą wyraźnie wyższe niż średnia z lat 1991–2020, co oznacza zauważalne ocieplenie w skali całego kraju. Szczegóły poniżej.

Autor: Wojciech Strozyk/ Reporter

Deszczowa Wielkanoc 2026? IMGW ostrzega przed opadami!

Jak podawało IMGW, z modeli numerycznych i prognoz pogody o zasięgu średnim i długoterminowym wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna. W całym kraju prognozowane są też opady. W tygodniu (30 marca 5 kwietnia) w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu suma opadów względem lat 1991-2020 będzie ponadprzeciętnie wysoka. Na zachodzie kraju może być nawet dwukrotnie większa od normy i miejscami wyniesie 15 mm w skali tygodnia.

Z prognozy wynika też, że najbardziej deszczowe będą Wielki Piątek, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, a w Wielką Sobotę nastąpi chwilowe rozpogodzenie. Średnia temperatura powietrza w Polsce prognozowana na tydzień między 30 marca, a 5 kwietnia wyniesie ok. 4 st. C, temperatura maksymalna ok. 8 st. C, a minimalna ok. 0 st. C.

Nadchodzi zmiana pogody! Czerwiec 2026 zaskoczy nas upałami

Jednak w najbliższych miesiącach czeka nas prawdziwa zmiana pogody. Jak przewidują synoptycy, już wkrótce czekają nas znacznie wyższe temperatury, niż wskazują normy wieloletnie. Jak wskazuje Wirtualna Polska, synoptycy z IMGW przygotowali szczegółową prognozę długoterminową, wskazując na znaczną anomalię termiczną, obejmującą cały kraj w czerwcu 2026 r. Analizy dla poszczególnych miast wskazują, że temperatury będą wyraźnie wyższe niż średnia z lat 1991–2020, co oznacza zauważalne ocieplenie w skali całego kraju.

To będzie rekordowy czerwiec! Nawet Suwalszczyzna odczuje wyraźne ocieplenie

Najwyższe średnie temperatury w czerwcu prognozowane są dla centrum kraju, Mazowsza, Wielkopolski i południowego zachodu. W Warszawie i Wrocławiu mogą one sięgnąć ponad 18 stopni, a w Poznaniu, Krakowie i Opolu przekroczyć wieloletnie normy. W praktyce oznacza to częste dni z temperaturą powyżej 25, a nawet 30 stopni. Nawet chłodniejsze zwykle regiony, jak Suwalszczyzna i Podlasie, odczują wyraźne ocieplenie.

Ciepło zapowiada się także nad morzem. W Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie temperatury mają być wyższe niż zazwyczaj, co może przełożyć się na szybsze nagrzewanie wody w Bałtyku. Również w Zakopanem prognozy wskazują na wyraźnie cieplejsze lato.

Lipiec ma być już bardziej umiarkowany i zbliżony do normy. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie kraju, gdzie utrzymają się typowe letnie temperatury. Nad morzem i na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, a najniższe wartości tradycyjnie pojawią się w rejonach górskich.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Express Biedrzyckiej WSTĘP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki