Takie będzie lato 2026 w Polsce! Czeka nas prawdziwy szok temperaturowy?

Deszczowa Wielkanoc 2026? IMGW ostrzega przed opadami!

Jak podawało IMGW, z modeli numerycznych i prognoz pogody o zasięgu średnim i długoterminowym wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna. W całym kraju prognozowane są też opady. W tygodniu (30 marca 5 kwietnia) w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu suma opadów względem lat 1991-2020 będzie ponadprzeciętnie wysoka. Na zachodzie kraju może być nawet dwukrotnie większa od normy i miejscami wyniesie 15 mm w skali tygodnia.

Z prognozy wynika też, że najbardziej deszczowe będą Wielki Piątek, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, a w Wielką Sobotę nastąpi chwilowe rozpogodzenie. Średnia temperatura powietrza w Polsce prognozowana na tydzień między 30 marca, a 5 kwietnia wyniesie ok. 4 st. C, temperatura maksymalna ok. 8 st. C, a minimalna ok. 0 st. C.

Nadchodzi zmiana pogody! Czerwiec 2026 zaskoczy nas upałami

Jednak w najbliższych miesiącach czeka nas prawdziwa zmiana pogody. Jak przewidują synoptycy, już wkrótce czekają nas znacznie wyższe temperatury, niż wskazują normy wieloletnie. Jak wskazuje Wirtualna Polska, synoptycy z IMGW przygotowali szczegółową prognozę długoterminową, wskazując na znaczną anomalię termiczną, obejmującą cały kraj w czerwcu 2026 r. Analizy dla poszczególnych miast wskazują, że temperatury będą wyraźnie wyższe niż średnia z lat 1991–2020, co oznacza zauważalne ocieplenie w skali całego kraju.

To będzie rekordowy czerwiec! Nawet Suwalszczyzna odczuje wyraźne ocieplenie

Najwyższe średnie temperatury w czerwcu prognozowane są dla centrum kraju, Mazowsza, Wielkopolski i południowego zachodu. W Warszawie i Wrocławiu mogą one sięgnąć ponad 18 stopni, a w Poznaniu, Krakowie i Opolu przekroczyć wieloletnie normy. W praktyce oznacza to częste dni z temperaturą powyżej 25, a nawet 30 stopni. Nawet chłodniejsze zwykle regiony, jak Suwalszczyzna i Podlasie, odczują wyraźne ocieplenie.

Ciepło zapowiada się także nad morzem. W Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie temperatury mają być wyższe niż zazwyczaj, co może przełożyć się na szybsze nagrzewanie wody w Bałtyku. Również w Zakopanem prognozy wskazują na wyraźnie cieplejsze lato.

Lipiec ma być już bardziej umiarkowany i zbliżony do normy. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie kraju, gdzie utrzymają się typowe letnie temperatury. Nad morzem i na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, a najniższe wartości tradycyjnie pojawią się w rejonach górskich.

