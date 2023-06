Te matki Polki wskoczyły do wody, by ratować swoje dzieci! To już seria. Dwie zginęły jedna przeżyła, wszystkie dzieci uratowane

Wiele osób mówi, że miłość matki do dziecka, to uczucie wyjątkowe, niepowtarzalne i niepojęte dla tych, którzy dzieci jeszcze nie mają. Chęć obrony swojej pociechy jest tak silna, że w chwilach zagrożenia, kobiety poświęcają własne życie... Na przestrzeni ostatnich kilku dni byliśmy świadkami takich bohaterskich zachowań.

Do pierwszego z nich doszło w Irlandii. Jak poinformowały tamtejsze media, w tym Irish Mirror, do dramatu doszło w niedzielę, 25 czerwca po południu. Joanna W. (+34 l.) wybrała się na plażę Ballycroneen w pobliżu Cork na południowym wybrzeżu Irlandii ze swoim 10-letnim synem Stanisławem. Chłopiec bawił się w wodzie. W pewnym momencie jego mama zauważyła, że dziecko zaczęło mieć problemy z utrzymaniem się na powierzchni. Kobieta bez wahania rzuciła się na ratunek swojemu dziecku. Wskoczyła do wody i podpłynęła do 10-latka. Kobieta chwyciła przestraszone dziecko i nadludzkim wysiłkiem zdołała dociągnąć go do skał. Tam Stanisław chwycił się kamieni i czekał na ratunek. Niestety, jego mama nie zdołała już wyjść z wody. Joannę porwał silny prąd morski. Kobieta utonęła na oczach syna, którego chwilę wcześniej sama uratowała od utonięcia...

Do podobnego zdarzenia doszło Kaliszu. Tragedia rozegrała się 27 czerwca. Taisa S. była ze swoim synkiem na spacerze. Siedzieli sobie na ławce i delektowali się piękną pogodą. Niestety chłopiec w pewnym momencie pobiegł w stronę Prosny. Uwielbiał wodę. Nie wiadomo, czy chciał do niej wejść, czy poślizgnął się i wpadł do rzeki. W tym miejscu w parku, skarpa mocno opada, więc być może chłopiec, nie zdawał sobie sprawy, że jest tam głęboko.

- Gdy ich mijaliśmy, siedzieli jeszcze na ławce. W pewnym momencie usłyszałam krzyk, odwróciłam się i zobaczyłam, że chłopiec jest w rzece - opowiada pani Patrycja, która była świadkiem dramatu. Taisa momentalnie ruszyła synowi z pomocą. - Matka wskoczyła za synem, żeby go ratować - mówi "Super Expressowi" Edyta Marciniak z kaliskiej policji. Chłopiec miał na tyle szczęścia, że wyszedł z Prosny o własnych siłach. Niestety kobieta zniknęła pod wodą. Potem strażacy wyciągnęli z wody jej zwłoki.

Ostatnim ze zdarzeń jest to z czwartku (29 czerwca). Matka i dziecko znaleźli się za burtą promu Stena Spirit płynącego z Polski do Szwecji. Po akcji ratunkowej, dwie osoby zostały podjęte z wody i trafiły do szpitala. Niestety ich stan zdrowia nie jest znany.

Do zdarzenia doszło po godz. 16:20. Prom Stena Spirit płynący z Gdyni do Karlskrony nadał drogą radiową mayday "człowiek z burtą". Rzecznik SAR Rafał Goeck, mówił, że do Morza Bałtyckiego ok. 55 mil morskich na północ od Rozewia, wypadło 7-letnie dziecko, a za nim wyskoczyła 36-letnia kobieta. Oboje są obywatelami Polski. Przedstawicielka Stena Line, Agnieszka Zembrzycka poinformowała że wypadek miał miejsce w połowie trasy promu, na wodach międzynarodowych. Do akcji zagospodarowano statki, w tym niemiecką fregatę oraz szwedzki helikopter ratunkowy.

