Tragiczny wypadek

To była ich ostatnia wspólna podróż. Strażak Leszek zmarł na oczach żony

sch | eitor 18:33

W niedzielę (24 marca) na drodze krajowej 21 pomiędzy Dretyniem a Miastkiem (woj. pomorskie) doszło do tragicznego wypadku. Zginął 69-letni kierowca osobowej toyoty, który jechał razem z żoną. Kobieta trafiła do szpitala. Niestety, była to ostatnia wspólna podróż małżonków.