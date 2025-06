i Autor: Shutterstock

Ciekawostki

To imię oznacza kobietę nieskazitelną. Nosi je nawet córka Karola Nawrockiego!

Od wieków zachwyca swoim pięknym brzmieniem i niezwykle symbolicznym znaczeniem. Kojarzy się z czystością, siłą ducha i elegancją, a kiedyś należało do najpopularniejszych w Polsce. Dziś coraz rzadziej nadawane nowo narodzonym dziewczynkom, ale - co ciekawe - właśnie ono trafiło do córki nowego prezydenta RP Karola Nawrockiego.