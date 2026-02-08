Na świecie nie brakuje miejsc, które potrafią zaskoczyć swoją niezwykłością. Obok wielkich metropolii i popularnych turystycznych kierunków istnieją też zakątki, gdzie życie toczy się w zupełnie innym rytmie. Jednym z najbardziej fascynujących przykładów jest archipelag Tristan da Cunha - uznawany za najbardziej samotny zamieszkany archipelag świata. To miejsce owiane aurą tajemnicy, położone z dala od głównych szlaków, gdzie natura i izolacja tworzą wyjątkowy klimat.

Najbardziej odizolowane miejsce na Ziemi - Tristan da Cunha

Archipelag Tristan da Cunha leży na południowym Atlantyku, mniej więcej w połowie drogi między Afryką a Ameryką Południową. Najbliższym zamieszkanym punktem jest wyspa Świętej Heleny, oddalona o około 2400 km, a do wybrzeży Afryki Południowej jest ponad 2800 km. Ta ogromna odległość sprawia, że Tristan da Cunha pozostaje jednym z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi.

Tristan da Cunha - skład archipelagu

W skład archipelagu wchodzą:

Tristan da Cunha (główna i jedyna zamieszkana wyspa),

Inaccessible Island,

Nightingale Islands,

Gough Island.

Ile osób mieszka na Tristan da Cunha?

Na Tristan da Cunha żyje dziś bardzo mała, ściśle powiązana społeczność. W 2007 roku wyspę zamieszkiwało 266 osób, natomiast w 2023 roku liczba mieszkańców spadła do 234. Co ciekawe, źródła w mediach podają, że wszyscy noszą tam jedno z siedmiu funkcjonujących na wyspie nazwisk, a w codziennym życiu posługują się językiem angielskim.

Mimo położenia "na końcu świata" mieszkańcy mają dostęp do podstawowych instytucji. Na wyspie funkcjonują szkoła, urząd pocztowy, muzeum, kawiarnia, pub oraz basen. Ciekawostką jest również to, że jedyny sygnał telewizyjny dociera na Tristan dzięki transmisji brytyjskiej armii z Falklandów.

Jak dostać się na najbardziej odosobnioną wyspę świata?

Na Tristan da Cunha nie ma lotniska, więc ci, którzy chcą dostać się na miejsce, mogą to zrobić tylko drogą morską. Statek kursuje raz w miesiącu z Kapsztadu a wycieczka trwa aż 10 dni. Zanim jednak kupicie bilet na taki rejs, pamiętajcie, że wcześniej należy uzyskać pozowolenie na odwiedzenie wyspy. Jego wydanie trwa zazwyczaj ok. miesiąca.