Gdańsk to miasto z bogatą historią, piękną architekturą i dostępem do morza, które co roku przyciąga tysiące turystów i nowych mieszkańców. Uznawany za jedną z najlepszych aglomeracji do życia w Polsce, regularnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach jakości życia. Jednak – jak w każdej dużej metropolii – także tutaj nie wszystkie dzielnice cieszą się równie dobrą opinią. Różnice w bezpieczeństwie, infrastrukturze czy relacjach sąsiedzkich bywają zaskakujące i mają realny wpływ na codzienne życie mieszkańców. Które regiony miasta są więc uznawane za najmniej bezpieczne?

Niebezpieczne dzielnice Gdańska. Letnica - liderka niechlubnego zestawienia

W ostatnim czasie portal Eska.pl przygotował listę dzielnic, które według policyjnych statystyk i opinii mieszkańców uchodzą za mniej bezpieczne. Liderem okazała się Letnica, która otrzymała jedynie 2,78 punktu na 5 możliwych w rankingu dotyczącym bezpieczeństwa. Mieszkańcy tego rejonu wskazują na niski poziom oświetlenia, słabą obecność patroli policyjnych i nieprzyjazną atmosferę po zmroku.

Drugą najmniej bezpieczną dzielnicą były Młyniska, które uzyskały zaledwie 2,51 punktu. Mieszkańcy narzekają na zaniedbaną przestrzeń publiczną i niski poziom infrastruktury, co dodatkowo pogłębia poczucie zagrożenia. W tej części miasta rzadziej pojawiają się piesze patrole, a sama okolica uchodzi za dość odizolowaną i mało uczęszczaną wieczorami. Widać więc, że zarówno Letnica, jak i Młyniska – według opinii mieszkańców – wymagają większej uwagi ze strony władz miasta.

Tu gdańszczanie czują się najbezpieczniej

Oczywiście w Gdańsku znajdziemy także dzielnice, w których mieszkańcy czują się całkowicie bezpiecznie. To miejsca z dobrą reputacją, wysoką jakością życia i spokojną atmosferą, a wśród najlepiej ocenianych pod tym względem regionów znalazło się m.in. Przymorze Małe, które w rankingach niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. Mieszkańcy cenią sobie tam spokój, porządek oraz dobrą infrastrukturę.