To najmniejsze państwo świata. Nawet Łazienki Królewskie są większe!

Anastazja Lisowska
2026-01-15 12:59

Poznajcie jedno z najbardziej intrygujących miejsc na świecie – państwo tak małe, że można je przemierzyć w zaledwie godzinę, a jego populacja liczy mniej niż tysiąc osób. Mimo swoich mikroskopijnych rozmiarów odgrywa kluczową rolę na arenie międzynarodowej i co roku przyciąga miliony turystów. Co sprawia, że ten „mikrokraj” jest tak wyjątkowy?

Najmniejsze państwo świata

Choć na mapie świata łatwo je przeoczyć, najmniejsze państwa potrafią skrywać wyjątkowe historie i odgrywać zaskakująco ważne role. Jednym z nich jest kraj, który pod względem powierzchni i liczby mieszkańców nie ma sobie równych - niewielki, a jednocześnie znany na całym świecie. Poznajcie Watykan!

Watykan – najmniejsze państwo świata, które liczy zaledwie 882 mieszkańców

Watykan zajmuje powierzchnię zaledwie 0,44 km², co czyni go najmniejszym państwem na świecie. Dla porównania, jest to obszar o około 20 hektarów mniejszy niż warszawskie Łazienki Królewskie.

Watykan jest również jednym z najmniej zaludnionych państw na świecie. Według danych z 2024 roku, jego populacja wynosiła około 882 osoby, choć inne dane z 2023 roku wskazują na 764 mieszkańców, a szacunki na 2025 rok mówią o 501 osobach. Większość mieszkańców Watykanu nie posiada obywatelstwa od urodzenia. Obywatelstwo przyznawane jest głównie duchownym, pracownikom administracyjnym oraz ich rodzinom.

Najmniejsze państwo świata - Watykan [ZDJĘCIA]

Watykan
Watykan - symbol wiary i kultury

Watykan to niezwykłe miejsce na mapie świata i jedno z najważniejszych miejsc dla chrześcijan na całym świecie. W jego granicach znajdują się takie miejsca jak Bazylika Świętego Piotra i Plac Świętego Piotra, gdzie odbywają się papieskie spotkania z wiernymi. Ogromną atrakcją są również Muzea Watykańskie, mieszczące niezliczone skarby kultury i sztuki – od antycznych zbiorów po słynną Kaplicę Sykstyńską z freskami Michała Anioła. Rocznie Muzea Watykańskie odwiedza około 6 milionów turystów, choć w 2025 roku odnotowano rekordową liczbę ponad 30 milionów pielgrzymów i turystów.

Mimo że Watykan jest państwem o charakterze religijnym, funkcjonuje jak w pełni niezależny organizm. Posiada własną pocztę, media, bank, a nawet oddzielne tablice rejestracyjne. Ma także własną stację kolejową. W kwestiach polityki zagranicznej najczęściej występuje pod nazwą Stolica Apostolska, a działania na arenie międzynarodowej należą do obowiązków sekretarza stanu.

Watykan odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki międzynarodowej, prowadząc dialog z głowami państw i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ. Jego dyplomacja opiera się na wartościach chrześcijańskich, a papież często zabiera głos w sprawach dotyczących pokoju, sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska. Pełni również rolę mediatora w konfliktach międzynarodowych.

To o Watykanie musisz wiedzieć

Warto zaznaczyć, że granica między Watykanem a Włochami została wytyczona w 1929 roku traktatami laterańskimi i ma długość 3,2 km. Na znacznym odcinku granicę wyznacza mur. Ochronę papieża i państwa zapewnia Gwardia Szwajcarska, najmniejsza armia świata, licząca obecnie 135 żołnierzy. Do Gwardii mogą wstąpić wyłącznie niezamężni katolicy szwajcarscy w wieku od 19 do 30 lat, którzy odbyli służbę wojskową w swoim kraju. Co ciekawe, Watykan nie posiada własnego systemu więziennictwa, a osoby skazane odbywają kary w więzieniach włoskich. Jednakże, za nielegalne wtargnięcie na teren Watykanu grożą wysokie grzywny do 25 tys. euro lub więzienie do 4 lat.

Atrakcje turystyczne w Watykanie

Watykan, mimo niewielkich rozmiarów, jest bogaty w zabytki i dzieła sztuki. Oto najczęściej odwiedzane atrakcje turystyczne Watykanu:

  • Bazylika św. Piotra
  • Kopuła Bazyliki św. Piotra
  • Plac św. Piotra
  • Muzea Watykańskie
  • Kaplica Sykstyńska
  • Ogrody Watykańskie.
