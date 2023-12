Jakie konsekwencje go czekają?

Niespokojną końcówkę roku mamy w Gdyni. Na przejeździe kolejowym na ul. Puckiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku. - 49-letni mieszkaniec Gdyni przechodził przez torowisko w miejscu niezabronionym i został potrącony przez pociąg - powiedziała w rozmowie z PAP podkom. Jolanta Grunert, rzeczniczka prasowa gdyńskiej policji. Wiemy również, że maszynista był trzeźwy. Czy nie miał szans na reakcję? To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi.

Tragedia na torach w Gdyni. Ruszyło śledztwo

- Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci wykonywali swoje czynności pod nadzorem prokuratora - dodała podkomisarz Grunert. Decyzją przedstawiciela prokuratury ciało mężczyzny przewieziono na sekcję zwłok do zakładu medycyny sądowej. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych materiałach. Policja apeluje o ostrożność w rejonach przejazdów kolejowych - dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych.

................................................................................

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].