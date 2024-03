Tragedia pod Człuchowem. 16-latek umierał na oczach bliskich

16-latek zginął w tragicznym wypadku pod Człuchowem

Do wypadku doszło w niedzielę (10 marca) na DK 25 w miejscowości Ględowo pod Człuchowem. Tuż przed godz. 15 policjanci i strażacy otrzymali zgłoszenie. 16-letni chłopiec podróżował oplem astra razem z dwiema dorosłymi osobami. Małoletni poszkodowany był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować. W stanie ciężkim do szpitala trafiła pasażerka tego samochodu. Mniej groźne obrażenia odniósł mężczyzna jadący oplem oraz dwaj mężczyźni znajdujący się w peugeocie 508. W wyniku kraksy wszyscy jej uczestnicy zostali zakleszczeni w całkowicie zniszczonych samochodach. Do uwolnienia poszkodowanych strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych.

Po wypadku trasa była zablokowana, a kierowcy musieli korzystać z objazdów drogami lokalnymi. Mundurowi wstępnie ustalili, że do kraksy doszło podczas wyprzedzania. Skala zniszczeń obu pojazdów świadczy o tym, że auta jechały z dużą prędkością. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą wyjaśnianie podczas wszczętego postępowania. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z wypadku.