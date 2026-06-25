Nie żyje 7-letnia dziewczynka. Tragiczny pożar domu

W czwartkowy poranek, 25 czerwca 2026 roku, w powiecie starogardzkim rozegrał się prawdziwy koszmar. Ogień ogarnął dom w miejscowości Czarna Woda.

Matka w porę uciekła z płonącego domu i zdołała uratować dwójkę swoich dzieci w wieku 7 oraz 9 lat. Trzeciego potomka niestety nie udało się wydostać na zewnątrz.

Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7- letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie - mówi Dawid Westrych z pomorskiej straży pożarnej w rozmowie z Radiem ESKA.

Szczegółowe okoliczności tragedii ustalą śledczy.