Nie żyje 7-letnia dziewczynka. Tragiczny pożar domu

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Dominika Bakura
2026-06-25 10:55

W czwartek rano (25 czerwca 2026 roku) w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim wybuchł potężny ogień. Żywioł pochłonął życie zaledwie 7-letniego dziecka, które nie zdołało uciec z płonącego budynku.

W czwartkowy poranek, 25 czerwca 2026 roku, w powiecie starogardzkim rozegrał się prawdziwy koszmar. Ogień ogarnął dom  w miejscowości Czarna Woda.

Matka w porę uciekła z płonącego domu i zdołała uratować dwójkę swoich dzieci w wieku 7 oraz 9 lat. Trzeciego potomka niestety nie udało się wydostać na zewnątrz.

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Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7- letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie - mówi Dawid Westrych z pomorskiej straży pożarnej w rozmowie z Radiem ESKA.

Szczegółowe okoliczności tragedii ustalą śledczy.

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