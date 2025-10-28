Tragiczny wypadek na DK22. Droga zablokowana, gigantyczne utrudnienia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-28 11:27

Przykry komunikat Komendy Powiatowej Policji w Tczewie (województwo pomorskie). - Na drodze krajowej DK22 w miejscowości Bałdowo doszło do zdarzenia drogowego. Zderzyły się bus i samochód osobowy. Jedna osoba poniosła śmierć - podali mundurowi. Uwaga - w regionie występują poważne utrudnienia!

  • Do tragedii doszło 28 października, przed godziną 9:00. Na drodze krajowej DK22 w miejscowości Bałdowo zderzyły się bus i samochód osobowy!
  • Jedna osoba zginęła. Droga została zablokowana w obu kierunkach! Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy kierują ruchem
  • - Prosimy o omijanie tego odcinka drogi i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz innych służb obecnych na miejscu - apelują funkcjonariusze z KPP w Tczewie.

Bałdowo: Śmierć na drodze. Gigantyczne utrudnienia!

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragedii w województwie pomorskim. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, pojawiły się również 3 Zespoły Ratownictwa Medycznego i trzy zastępy straży pożarnej. - Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i cierpliwości - przekazali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Do sprawy wrócimy, artykuł "Super Expressu" będzie aktualizowany. Zdjęcia dzięki uprzejmości KP PSP w Tczewie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Wypadek w Baldowie. Nie żyje jedna osoba
6 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK POMORSKIE