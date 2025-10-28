Tragiczny wypadek na DK22. Droga zablokowana, gigantyczne utrudnienia

Do tragedii doszło 28 października, przed godziną 9:00. Na drodze krajowej DK22 w miejscowości Bałdowo zderzyły się bus i samochód osobowy!

Jedna osoba zginęła. Droga została zablokowana w obu kierunkach! Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy kierują ruchem

- Prosimy o omijanie tego odcinka drogi i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz innych służb obecnych na miejscu - apelują funkcjonariusze z KPP w Tczewie.

Bałdowo: Śmierć na drodze. Gigantyczne utrudnienia!

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragedii w województwie pomorskim. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, pojawiły się również 3 Zespoły Ratownictwa Medycznego i trzy zastępy straży pożarnej. - Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i cierpliwości - przekazali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Do sprawy wrócimy, artykuł "Super Expressu" będzie aktualizowany. Zdjęcia dzięki uprzejmości KP PSP w Tczewie.

