Transport okrętu podwodnego. ORP Sokół trafi do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Przez weekend jednostka cumowała przy nabrzeżu i była atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających w tym czasie Gdynię. W czwartek w okolicach południa rozpoczął się przejazd Sokoła ze Skweru Kościuszki do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Operacja przenoszenia okrętu. Utrudnienia w ruchu

W tym czasie należy kierowcy spotkali się z utrudnieniami w ruchu. Wyłączona była część alei Jana Pawła II (obie jezdnie); całodobowo został wyłączony z ruchu ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż alei Lipowej oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego.

Okręt wraz z "wyposażeniem transportowym" waży ok. 360-370 ton, jego długość wynosi ok. 47,4 m, szerokość w najszerszym miejscu to 4,60 m (ale tymczasowa rama transportowa ma ok. 8 m).

Po zakończeniu operacji przenoszenia Sokoła muzealnicy rozpoczną przygotowywania okrętu do zwiedzania. Eksponat będzie gotowy do zwiedzania w czerwcu przyszłego roku. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przejęło Kobbena w lipcu 2020 r. i od tego czasu trwały prace w PGZ Stoczni Wojennej – oczyszczenie i zakonserwowanie kadłuba, wycięcie wejścia i wyjścia dla zwiedzających, pomalowanie kadłuba.