Turcja i Egipt schodzą na dalszy plan. Polacy wybrali nowe, tanie hity na wakacje

Polacy odwracają się od Egiptu i Turcji na wakacje 2026

Specjaliści zajmujący się rynkiem turystycznym podkreślają, że liczne państwa w Europie gwarantują obecnie równie wysoki standard relaksu co modne ośrodki z ofertą all inclusive, eliminując przy tym konieczność długotrwałych lotów i męczących przesiadek. Z tego powodu nie powinno zaskakiwać, że turyści modyfikują swoje urlopowe przyzwyczajenia i masowo rezygnują z wypoczynku w Egipcie lub Turcji na rzecz innych państw. Jakie konkretnie lokalizacje przyciągają teraz największą uwagę podróżnych?

Tanie loty i niskie ceny noclegów. Bałkany i południe Europy kuszą turystów

Podczas nadchodzącego lata w 2026 roku zauważalnie rośnie zainteresowanie wyjazdami na Półwysep Bałkański oraz do państw basenu Morza Śródziemnego. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest banalna – turystów przekonują bardzo przystępne koszty pobytu, zdecydowanie prostsza trasa do pokonania oraz większe poczucie bezpieczeństwa przy organizowaniu zagranicznych wczasów. Według danych udostępnionych przez serwis Travelist.pl, letni wypoczynek dla pary zaczyna się już od 340 złotych za jedną noc na Sycylii, 370 złotych w Czarnogórze, 400 złotych w Chorwacji, a na Malcie trzeba zapłacić od 570 złotych. Wiele dodatkowych propozycji niedrogich wyjazdów w słoneczne miejsca, zaczynających się od 340 złotych za dobę, można znaleźć w galerii zdjęć poniżej.

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Już nie Egipt i Turcja. Te regiony kuszą cenami i pogodą [LISTA]

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Bałkany hitem lata 2026. Łatwy dojazd samochodem to ogromny atut

Analitycy rynku wskazują, że obecnie dla urlopowiczów liczą się nie tylko korzystne stawki za hotele, ale w równym stopniu wygoda samego przemieszczania się. Siatka połączeń bezpośrednich z wielu lotnisk, opcja dotarcia własnym pojazdem do wybranych nadmorskich miejscowości na Bałkanach oraz znacznie łatwiejszy proces przygotowania całego wyjazdu powodują, że południowe krańce Europy wyrastają na świetną opcję zastępczą dla egzotycznych wypraw. Wszystko wskazuje na to, że państwa bałkańskie i śródziemnomorskie zostaną prawdziwymi faworytami turystycznymi nadchodzącego lata 2026.

Rodziny z dziećmi docenią również bliskie położenie bałkańskich kierunków, do których mogą dotrzeć samochodem, zabrać ze sobą więcej bagażu, elastycznie zaplanować trasę i uniknąć ograniczeń związanych z lotem czy transferem z lotniska – wyjaśniał Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.