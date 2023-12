Tutaj wichura szaleje najbardziej. 10 tysięcy gospodarstw bez prądu!

Młody Ukrainiec zmienił życie partnerki w koszmar. Nawet sąd go nie powstrzymał

Wrócił i znów to robił

Rozjuszony dzik zaatakował kobietę. 55-latka w stanie krytycznym trafiła do szpitala

Pomorskie. Tutaj wichury szaleją najbardziej. Tysiące ludzi bez prądu

Wichury szaleją w Polsce. Jak przekazał bryg. Łukasz Płusa z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, od czwartku (21 grudnia) od godz. 19 do soboty (23 grudnia) do godz. 9 na terenie woj. pomorskiego odnotowano 519 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. - Najwięcej w powiatach: kartuskim - 136, wejherowskim - 82, słupskim - 64 oraz puckim – 59 interwencji - wyjaśnił Płuska.

Silny wiatr to również przerwy w dostawie prądu. - Bez dostaw energii elektrycznej na terenie oddziału Gdańsk przed godz. 11 pozostawało około 10 tys. odbiorców - poinformował PAP rzecznik Energa Operator Grzegorz Baran. Odział ten obejmuje m.in. powiaty bytowski, kartuski, lęborski i wejherowski. - Mamy w oddziale gdańskim awarię masową. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Kartuz, gdzie bez prądu pozostaje ponad 7 tys. odbiorców - wskazał Baran i dodał, że "robimy wszystko, żeby jak najszybciej przywrócić zasilanie”.

Stacje meteorologiczne w Polsce zanotowały w piątek (22 grudnia) aż 190 km/h wiatru na Śnieżce. Z kolei na Pomorzu podmuchy dochodziły lub przekraczały 100 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla powiatów:

lęborskiego,

puckiego,

słupskiego i Słupska

wejherowskiego

Synoptycy prognozują w tych powiatach wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 18 w sobotę (23 grudnia).

🌡️Noc najcieplejsza była nad morzem (do 3°C w Ustce), ale w większej części kraju zdarzały się spadki poniżej 0°C. 💨Wczoraj najmocniej wiało w górach (Śnieżka ponad 190 km/h) oraz nad morzem (ponad 100 km/h w Kołobrzegu i Ustce).💧Największy opad zanotowaliśmy na morzem 22 mm. pic.twitter.com/5wVmmfYfmm— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 23, 2023

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej