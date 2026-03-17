Tydzień wakacji za niecałe 1500 zł. All inclusive i 29 stopni!

Egipt obniża ceny dla Polaków

Egipt od dawna jest dla wielu Polaków gwarancją udanego urlopu - przewidywalnego, z piękną pogodą i w przystępnej cenie. To miejsce, do którego podróżuje się niemal o każdej porze roku. Stabilna pogoda, ciepłe wody i szeroki wybór hoteli z opcją all inclusive powodują, że państwo to stale utrzymuje się w czołówce najchętniej wybieranych celów podróży. W ostatnich dniach zainteresowanie wycieczkami jeszcze bardziej wzrosło, ponieważ ceny potrafią zadziwić nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Dzięki promocjom i wyprzedażom last minute, tygodniowy urlop w dobrym hotelu można zarezerwować za kwoty, które niedawno wydawały się nieosiągalne.

Wakacje w Egipcie tańsze niż zwykle. Dlaczego tak jest?

Chociaż niezwykle atrakcyjne ceny wyjazdów mogą wydawać się idealną okazją, mają swoje uzasadnienie. Podstawowym czynnikiem wpływającym na obecne spadki cen jest niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz trwające tam konflikty, które rzutują na poczucie bezpieczeństwa podróżnych.

Pomimo że same miejscowości wypoczynkowe znajdują się daleko od stref działań militarnych i działają bez zakłóceń, część turystów rezygnuje z wyjazdów lub wstrzymuje się z decyzją o urlopie. To powoduje, że biura podróży, pragnąc podtrzymać popyt i zapełnić wolne miejsca w obiektach i samolotach, drastycznie obniżają stawki.

To nowy Egipt. Niewielu Polaków wie o jego istnienieniu

Tanie wczasy w Egipcie z biurem podróży

Analizując propozycje popularnych polskich biur podróży, natrafiliśmy między innymi na wyjazd do Egiptu za 1420 zł za osobę. Kwota ta obejmuje przeloty w obie strony, zakwaterowanie oraz wyżywienie w formule all inclusive. Aktualnie warunki atmosferyczne w Egipcie są doskonałe, a termometry wskazują od 25 do 30 stopni Celsjusza. Nasuwa się jednak pytanie, czy taki wyjazd jest pozbawiony ryzyka?

Czy podróż do Egiptu jest teraz bezpieczna?

Jak wynika z informacji udostępnionych 3 marca 2026 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na portalu gov.pl, turyści planujący podróż do Egiptu powinni zachować szczególną czujność.