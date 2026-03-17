Tydzień wakacji za niecałe 1500 zł. All inclusive i 29 stopni!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-17 9:11

Jeszcze do niedawna taki wyjazd wydawał się niemożliwy - siedem dni w czterogwiazdkowym obiekcie, pełne wyżywienie, pewna pogoda i niemal 30 stopni Celsjusza za mniej niż 1500 zł. Obecnie podobne oferty znów pojawiają się w serwisach rezerwacyjnych i znikają w błyskawicznym tempie, przyciągając urlopowiczów liczących na luksus za niewielkie pieniądze.

Egipt

i

Autor: Pixabay.com Hurghada, tygodniowy urlop all inclusive od około 1500-1600 zł za osobę

Egipt obniża ceny dla Polaków

Egipt od dawna jest dla wielu Polaków gwarancją udanego urlopu - przewidywalnego, z piękną pogodą i w przystępnej cenie. To miejsce, do którego podróżuje się niemal o każdej porze roku. Stabilna pogoda, ciepłe wody i szeroki wybór hoteli z opcją all inclusive powodują, że państwo to stale utrzymuje się w czołówce najchętniej wybieranych celów podróży. W ostatnich dniach zainteresowanie wycieczkami jeszcze bardziej wzrosło, ponieważ ceny potrafią zadziwić nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Dzięki promocjom i wyprzedażom last minute, tygodniowy urlop w dobrym hotelu można zarezerwować za kwoty, które niedawno wydawały się nieosiągalne.

Polecany artykuł:

Wakacje w Egipcie tańsze niż zwykle. Dlaczego tak jest?

Chociaż niezwykle atrakcyjne ceny wyjazdów mogą wydawać się idealną okazją, mają swoje uzasadnienie. Podstawowym czynnikiem wpływającym na obecne spadki cen jest niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz trwające tam konflikty, które rzutują na poczucie bezpieczeństwa podróżnych.

Pomimo że same miejscowości wypoczynkowe znajdują się daleko od stref działań militarnych i działają bez zakłóceń, część turystów rezygnuje z wyjazdów lub wstrzymuje się z decyzją o urlopie. To powoduje, że biura podróży, pragnąc podtrzymać popyt i zapełnić wolne miejsca w obiektach i samolotach, drastycznie obniżają stawki.

Galeria zdjęć 7

Tanie wczasy w Egipcie z biurem podróży

Analizując propozycje popularnych polskich biur podróży, natrafiliśmy między innymi na wyjazd do Egiptu za 1420 zł za osobę. Kwota ta obejmuje przeloty w obie strony, zakwaterowanie oraz wyżywienie w formule all inclusive. Aktualnie warunki atmosferyczne w Egipcie są doskonałe, a termometry wskazują od 25 do 30 stopni Celsjusza. Nasuwa się jednak pytanie, czy taki wyjazd jest pozbawiony ryzyka?

Polecany artykuł:

Czy podróż do Egiptu jest teraz bezpieczna?

Jak wynika z informacji udostępnionych 3 marca 2026 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na portalu gov.pl, turyści planujący podróż do Egiptu powinni zachować szczególną czujność.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do Doliny Nilu pomiędzy Asuanem i granicą z Sudanem (z wyjątkiem Abu Simbel). Na pozostałym terytorium Egiptu zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności - czytamy na gov.pl.

Polecany artykuł:

Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WAKACJE POLAKÓW
WAKACJE