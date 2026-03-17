Największy dworzec kolejowy świata. Powierzchnią przebija 170 boisk piłkarskich

Polskie dworce na tle zagranicznych standardów

Rodzime stacje pasażerskie często przywodzą na myśl zaniedbane elewacje, niedziałające okienka biletowe oraz ponure poczekalnie w obiektach pamiętających odległe epoki. Mimo że niektóre krajowe przystanki zyskały zupełnie nowe oblicze dzięki niedawnym remontom, nadal łatwo natknąć się na punkty całkowicie omijane przez inwestycje, gdzie turyści regularnie krytykują niski komfort i brak podstawowych udogodnień ułatwiających podróżowanie.

W tym samym czasie zagraniczni deweloperzy budują konstrukcje przypominające raczej scenerie z filmów science fiction niż standardowe węzły komunikacyjne. Doskonałym wzorem takiego podejścia jest świeżo oddany do użytku obiekt w chińskiej metropolii Chongqing, który ze względu na swoje gigantyczne gabaryty oraz innowacyjność błyskawicznie zyskał miano najbardziej okazałej stacji pasażerskiej na całym globie.

Nowy dworzec Chongqing East Railway Station w Chinach

W Chinach wzniesiono monumentalną konstrukcję, która diametralnie redefiniuje pojęcie infrastruktury przeznaczonej dla podróżnych. Chongqing East Railway Station oficjalnie dzierży obecnie tytuł najbardziej rozległego węzła komunikacyjnego na świecie. Oficjalna inauguracja otwarcia tego potężnego terminala miała miejsce 27 czerwca 2025 roku, dlatego azjatycka inwestycja wciąż "pachnie" absolutną nowością.

Całkowity obszar zajmowany przez tę imponującą bryłę oscyluje wokół 1,2 miliona metrów kwadratowych, co w przeliczeniu daje powierzchnię równą stu siedemdziesięciu standardowym płytom piłkarskim. Taki wynik pięciokrotnie deklasuje słynny nowojorski Grand Central Terminal. Zdumiewające rozmiary tego giganta pozwalają na swobodne odprawienie szesnastu tysięcy klientów w ciągu zaledwie jednej godziny.

Chongqing East Railway Station to miasto dla podróżnych

Projektanci potraktowali węzeł jako zintegrowane, wielopoziomowe centrum logistyczne. W obiekcie wygospodarowano dokładnie siedem osobnych pięter, na których zaplanowano między innymi:

przestronną strefę dla oczekujących oraz główną halę odpraw,

rozległy sektor komercyjny pełen punktów gastronomicznych i butików,

wielopoziomowe parkingi dla setek samochodów osobowych,

wygodne terminale umożliwiające bezpośrednią przesiadkę do miejskich autobusów i taksówek,

podziemne korytarze prowadzące wprost do lokalnej stacji metra.

Część przeznaczona bezpośrednio do ruchu pociągów obejmuje piętnaście peronów oraz dwadzieścia dziewięć nitek torowych. Taka bezpieczna konfiguracja gwarantuje płynną obsługę kilkuset połączeń w ciągu doby, a z nowoczesnej infrastruktury korzystają przede wszystkim błyskawiczne składy poruszające się z maksymalnymi prędkościami.

Europejska infrastruktura daleko w tyle za chińską stacją

Władze w Pekinie od długiego czasu pompują astronomiczne sumy w rozbudowę sieci błyskawicznych pociągów, a nowo otwarta stacja w metropolii Chongqing stanowi absolutny klejnot w koronie tych ambitnych projektów. Realizacja tego potężnego przedsięwzięcia pochłonęła wiele miliardów dolarów, dzięki czemu gmach stał się najważniejszym punktem komunikacyjnym w tej części państwa. W zestawieniu z tym azjatyckim kolosem liczne europejskie obiekty wypadają niezwykle blado, co dotyczy również wielu polskich przystanków. Chińska inżynieria ewidentnie wyznacza kierunek dla publicznego transportu nadchodzących dekad.