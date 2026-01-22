Ksiądz ujawnia finanse parafii

W dobie publicznych dyskusji o transparentności instytucji finansowych coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na budżety firm czy samorządów, ale także na to, jak zarządzane są pieniądze w parafiach. W Polsce temat ten wciąż bywa owiany tajemnicą, jednak są duchowni, którzy postanawiają przełamać milczenie i - krok po kroku - pokazać, skąd biorą się wpływy i na co są wydawane środki. Tak też zrobił ks. Łukasz Golec, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich.

Ile pieniędzy ma parafia i na co wydaje?

Duchowny przedstawił m.in. na Facebooku jakie są przychody parafii, ile wyniosły różne rodzaje zbiórek oraz – co najbardziej zainteresowało opinię publiczną – na jaką kwotę składają się środki przeznaczone na jego utrzymanie jako proboszcza. Z zestawienia wynika, że parafialne wpływy i tym samym wpływy, które są przeznaczane m.in. na utrzymanie proboszcza wynoszą i pochodzą głównie z:

ofiar z intencji mszalnych – średnio około 2 500 zł miesięcznie,

ofiar kolędowych – połowa tradycyjnej kolędy 14 500 zł za rok 2025,

wypominek – ok. 2 850 zł w ciągu roku,

posług sakramentalnych i pogrzebowych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Majątek Rydzyka

Zobowiązania proboszcza i koszty parafii

Z przedstawionych danych wynika również, że proboszcz musi odprowadzać część środków na różne zobowiązania: