CO UJAWNIŁ DZIENNIKARZ?

Dramatyczny finał libacji. 37-latek trafił do szpitala

W poniedziałek (19 grudnia) rano policjanci z Malborka otrzymali dramatyczne zgłoszenie. W jednym z mieszkań w Nowym Stawie mężczyzna został zraniony nożem. Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechali policjanci. Okazało się, że w mieszkaniu, od wczesnych godzin porannych, 3 mężczyzn w wieku 49, 37 i 30 lat piło alkohol. W pewnym momencie doszło do kłótni. 49-latek ugodził nożem w nogę swojego 37-letniego kolegę.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Sprawca trafił do policyjnego aresztu. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad 2 promile. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli ślady oraz nóż, którego użył sprawca. Mundurowi, żeby szczegółowo wyjaśnić okoliczności tej sprawy, zatrzymali również do wytrzeźwienia 30-latka, który był świadkiem feralnego wydarzenia.

49-latek usłyszy zarzut uszkodzenia ciała swojego kolegi. Za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sonda Jak często pijesz alkohol? Codziennie Raz w tygodniu Raz w miesiącu Kilka razy w roku W ogóle nie piję