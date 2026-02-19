Ukrywał się w kanapie! Zamiast w szkole 15-latek przebywał w pojemniku na pościel

Dawid Piątkowski
2026-02-19 8:20

Schował się w kanapie i czekał aż funkcjonariusze opuszczą budynek! 15-latek, który od dłuższego czasu unikał powrotu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, próbował przechytrzyć policję. Nastolatek ukrył się w pojemniku na pościel. Mundurowi z Wejherowa postanowili jednak sprawdzić, co skrywa się pod siedziskiem kanapy. Właśnie tam znaleźli 15-latka. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • 15-latek, który uciekł z ośrodka wychowawczego, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.
  • Policjanci z Wejherowa, mimo zaprzeczeń rodziny, dokładnie przeszukali dom.
  • Nastolatek został znaleziony w zaskakującym miejscu i przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka.

Uciekł z ośrodka wychowawczego. Policjanci szukali 15-latka

15-latek od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd wcześniej zastosował wobec niego środek wychowawczy. Decyzja była konsekwencją nierealizowania obowiązku szkolnego oraz samowolnego oddalania się z miejsca pobytu. Policjanci z Wejherowa prowadzili jego poszukiwania po tym, jak nastolatek pewnego razu wyszedł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i już nigdy do niego nie wrócił. Nawet nie zamierzał.

- Funkcjonariusze pracujący nad sprawą poszukiwań ustalili, że 15-latek może przebywać w domu rodzinnym. Podczas wizyty na posesji bliscy zapewniali, że chłopaka tam nie ma. Funkcjonariusze dokładnie i konsekwentnie sprawdzili jednak wszystkie pomieszczenia - informuje pomorska policja.

Myślał, że nikt go tam nie znajdzie. Policjanci zajrzeli pod siedzenie kanapy

Funkcjonariusze nie dali się jednak zbyć i postanowili dokładnie sprawdzić każdy kąt mieszkania. Nawet te najbardziej nieoczywiste miejsca. Zajrzeli także pod siedzisko kanapy. To właśnie tam, w pojemniku na pościel, znaleźli ukrywającego się 15-latka.

Nastolatek został zatrzymany i przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku. Tam czeka na decyzję sądu, który wskaże placówkę, do której zostanie skierowany.

- Ta sytuacja pokazuje, że przed odpowiedzialnością nie da się skutecznie ukryć, a policjanci konsekwentnie podejmują działania, aby osoby objęte postanowieniami sądu, niezależnie od wieku, respektowały nałożone na nie obowiązki - dodaje policja.

