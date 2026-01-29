Upadło znane biuro podróży. Działało od 30 lat

Po niemal trzech dekadach działalności jedno ze znanych biur podróży, które przez lata organizowało wyjazdy i spełniało marzenia setek klientów, ogłosiło upadłość. Ta wiadomość wstrząsnęła branżą turystyczną i stała się sygnałem, że rynek podróży wciąż boryka się z poważnymi problemami.

Biura podróży od lat odgrywają ważną rolę na rynku turystycznym, oferując gotowe pakiety wyjazdów, bezpieczeństwo rezerwacji i wsparcie na każdym etapie wycieczki. Choć po pandemii zainteresowanie zorganizowanymi wyjazdami rośnie, branża wciąż mierzy się z wieloma wyzwaniami - rosnącymi kosztami, zmieniającymi się nawykami podróżnych oraz coraz silniejszą konkurencją ze strony samodzielnie planowanych wyjazdów. W tych realiach nawet firmy z wieloletnim doświadczeniem nie zawsze są w stanie utrzymać stabilną pozycję na rynku.

Upada znane biuro podróży

W Wielkiej Brytanii ogłoszono upadłość biura podróży z 30-letnim doświadczeniem, które przez lata organizowało wyjazdy marzeń dla tysięcy turystów. Mowa o firmie Gold Crest Holidays, która potwierdziła, że zaprzestaje działalności ze skutkiem natychmiastowym 23 stycznia 2026 r. 

Biuro specjalizowało się przede wszystkim w autokarowych wycieczkach do Disneylandu, które przez lata cieszyły się ogromną popularnością wśród rodzin z dziećmi. W ofercie znajdowały się również pakiety łączące noclegi i transport z udziałem w wydarzeniach sportowych.

Pandemia i rosnące koszty pogrążyły firmę

W oficjalnym oświadczeniu Gold Crest Holidays wskazano, że przyczyną upadku były konsekwencje pandemii COVID-19 oraz niekorzystne zmiany rynkowe.

Ta trudna decyzja jest następstwem poważnych skutków pandemii COVID-19, strategicznych zmian w umowach z kluczowymi partnerami, które niekorzystnie wpłynęły na naszą działalność, a także trudnego otoczenia handlowego ze znacząco rosnącymi kosztami - poinformowała biuro podróży, cytuje portal bbc.com.

