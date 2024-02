Wejherowo. Koń na klatce bloku. 19-latek chciał go zabrać do mieszkania

Koń na klatce bloku w Wejherowie? To nie żart. Wszystko działo się w poniedziałek, 19 lutego, gdy mieszkaniec budynku usłyszał w godzinach wieczornych hałas, a po wyjściu na klatkę zobaczył, jak 19-letni lokator próbuje wprowadzić zwierzę na wyższe piętro 4-kondynacyjnego bloku, gdzie mieszkał. Świadek zdarzenia niezwłocznie uniemożliwił mu to i wezwał na miejsce policję. Dlaczego chłopak próbował wprowadzić konia, a dokładniej klacz, do bloku? Jak ustalili mundurowi, zwierzę zostało skradzione.

Na szczęście klaczy nic się nie stało. Została zabezpieczona i przekazana właścicielowi, a 19-letni sprawca został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Wczoraj (we wtorek, 20 lutego - przyp.red.) został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.