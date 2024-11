Szokujący finał kolizji drogowej w Gdańsku. 37-latka nie założyła okularów. Trafi do aresztu?

Spis treści

Zamek w Penzlin w Niemczech

Penzlin to niewielkie miasteczko w Niemczech, w którym według danych z 31 grudnia 2018 roku mieszkało 4159 mieszkańców. Miejscowość może pochwalić się pięknymi krajobrazami oraz nieco przerażającą atrakcją turystyczną, jaką jest słynny zamek. Obecnie miejsce to cieszy się ogromną popularnością, bowiem co rusz organizowane są tam różnego rodzaju wydarzenia oraz festiwale. Okazuje się jednak, że w przeszłości dla części osób, zamek w Penzlin był wręcz miejscem przeklętym i oznaczał swego rodzaju koniec.

Mroczny zamek z brutalną przeszłością. Jakie tajemnice skrywa?

Tajemniczy zamek w Penzlin z pozoru wygląda całkiem normalnie i przedstawia się pięknie, lecz skrywa przerażającą historię. Okazuje się bowiem, że obiekt przed laty był miejscem, w którym przetrzymywano rzekome czarownice i przeprowadzano na nich tortury! Znęcanie się nad nimi miało być wyjątkowo brutalne, a 80 proc. ofiar stanowiły kobiety.

Pod piwnicą zamku, siedem metrów pod ziemią znajdowały się lochy, gdzie dochodziło do przerażających katuszy. Czarownicom zarzucano wówczas m.in. paktowanie z diabłem i twierdzono, że to one były przyczyną epidemii chorób, konfliktów zbrojnych czy niszczenia plonów.

W lochach zaopatrzono się w narzędzia do tortur, takie jak np. krzesło z gwoździami, imadła czy łańcuchy. Co ciekawe, wiele dokumentów zostało zniszczonych, lecz zachowało się kilka akt, a ich zapisy są iście przerażające.

3 listopada 1699 roku o 7:00 miało miejsce przesłuchanie czarownicy Benigny Schulzen. Kat przykręcił jej imadło do nogi i żądał, by przyznała się do kontaktów z diabłem. Za każdym razem, gdy odmawiała, przykręcał śrubę, a tym samym miażdżył nogę - czytamy na stronie obiektu landesmuseum-mv.de.

Zwiedzanie zamku w Penzlin. To miejsce dla osób o silnych nerwach

Po okresie wojennym zamek zacząć popadać w ruinę, lecz - co ciekawe - do lat 90. XX wieku stale ktoś go zamieszkiwał. Obecnie znajduje się tam Muzeum Historii Kultury Magii Codziennej i Polowań na Czarownice. Na miejscu można więc poznać dogłębnie historię zamku oraz na własne oczy zobaczyć prawdziwe narzędzia tortur.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się zamek na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.