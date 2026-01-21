W tym mieście mieszka ponad 21 mln ludzi. Spacerując można poczuć się jak mrówka

Coraz więcej ludzi na świecie żyje w wielkich aglomeracjach, które z roku na rok pęcznieją i rozrastają się na kolejne kilometry. Megamiasta liczące kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt milionów mieszkańców stały się symbolem współczesności – imponują rozmachem, ale też potrafią przytłoczyć skalą. Tłumy na ulicach, niekończące się osiedla i tempo życia, które nie zwalnia nawet nocą, sprawiają, że w takich miejscach człowiek często czuje się drobną częścią ogromnego organizmu miejskiego. Idealnym tego przykładem może być stolica Chin, czyli Pekin.

To miasto nie ma końca

Pekin to jedno z tych miast, które przytłaczają skalą już od pierwszych minut. Ponad 21 milionów mieszkańców, gigantyczna powierzchnia administracyjna i urbanistyczny rozmach sprawiają, że spacerując jego ulicami, łatwo poczuć się jak mrówka.

Co ciekawe, stolica Chin zajmuje obszar liczący ponad 16 tys. km kwadratowych - to więcej niż całe województwo opolskie! Dodatkowo odległości między dzielnicami bywają ogromne, a samo miasto rozlewa się daleko poza klasycznie pojmowane centrum.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Stolica Chin - Pekin [ZDJĘCIA]

Pekin: miasto z milionami historii

Stwierdzenie, iż Pekin to miasto ludzi jest bez wątpienia trafne. Ponad 21 milionów mieszkańców oznacza bowiem miliony codziennych historii, zawodów, marzeń i rytuałów. Każdego dnia miliony osób korzystają z jednego z największych systemów metra na świecie, a w godzinach szczytu wagony są tak wypełnione, że wsiadanie przypomina logistyczną operację. Nic więc dziwnego, że to własnie to miasto nazywane jest sercem Chin.

Jakie są najpopularniejsze atrakcje w Pekinie?

Wiemy już, że Pekin to miasto pełne ludzi, lecz mimo tego tłoku stolica oferuje również interesujące atrakcje dla turytsów, które są połączeniem monumentalnej historii i nowoczesnej metropolii. Jeśli będziecie na miejscu musicie wiedzieć, że Pekin to miasto, w którym w ciągu jednego dnia można przenieść się z cesarskich pałaców do futurystycznych dzielnic biznesowych. Co jednak konkretnie zobaczyć?

Zakazane Miasto – dawna siedziba cesarzy Chin. Setki sal, dziedzińców i pawilonów pozwalają zrozumieć potęgę dawnego imperium.

– dawna siedziba cesarzy Chin. Setki sal, dziedzińców i pawilonów pozwalają zrozumieć potęgę dawnego imperium. Plac Niebiańskiego Spokoju - jeden z największych placów miejskich globu, symbol współczesnych Chin i ważne miejsce historycznych wydarzeń.

- jeden z największych placów miejskich globu, symbol współczesnych Chin i ważne miejsce historycznych wydarzeń. Świątynia Niebios - arcydzieło chińskiej architektury sakralnej, gdzie cesarze modlili się o urodzaj.

- arcydzieło chińskiej architektury sakralnej, gdzie cesarze modlili się o urodzaj. Wielki Mur Chiński (okolice Pekinu) – jedno z najsłynniejszych miejsc na świecie.

– jedno z najsłynniejszych miejsc na świecie. Pałac Letni – rozległy kompleks ogrodowo-pałacowy z jeziorami, mostami i pawilonami, idealny na spokojny spacer z dala od miejskiego zgiełku.

– rozległy kompleks ogrodowo-pałacowy z jeziorami, mostami i pawilonami, idealny na spokojny spacer z dala od miejskiego zgiełku. Hutongi – tradycyjne wąskie uliczki, które pozwalają zobaczyć codzienne życie mieszkańców i poczuć klimat dawnego Pekinu.