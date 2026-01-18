Oto hotel, który co roku topnieje i jest odbudowywany od nowa, oferując za każdym razem unikalne doświadczenie.

Zbudowany ze śniegu i lodu z rzeki Torne, Icehotel w Jukkasjarvi w Szwecji to pionier wśród lodowych konstrukcji.

Ile kosztuje nocleg w lodowym pokoju i jakie atrakcje czekają na gości!

Hotele dziś przybierają najróżniejsze formy - od luksusowych wieżowców w centrach wielkich miast, przez przytulne pensjonaty w sercach górskich wiosek, aż po nietypowe miejsca noclegowe, które wyglądają jakby wyrastały prosto z wyobraźni artysty. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że coraz częściej podróżni szukają doświadczeń, które łączą komfort z czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym i trochę szalonym. Nie powinno więc dziwić, że na świecie isteniej nawet hotel, który zrobiony jest z lodu!

Hotel, który topnieje każdej wiosny

Zimą powstaje w całości ze śniegu i lodu, z precyzyjnie rzeźbionymi ścianami, lodowymi meblami i artystycznymi instalacjami. Gdy nadchodzi wiosna, wraz z pierwszymi odwilżami cała konstrukcja powoli topnieje, wracając do rzeki lub wsiąkając w ziemię. To nie opis wyssany z palca, lecz rzeczywisty stan faktyczny tego jak funkcjonuje Icehotel w Jukkasjarvi w Szwecji.

Mało kto o nim słyszał, lecz Icehotel w Jukkasjarvi to pierwszy i najsłynniejszy lodowy hotel na świecie, położony w północnej Szwecji (17 km od Kiruny), odbudowywany corocznie od 1989 r. z lodu rzeki Torne. W związku z tym goście z każdym sezonem mogą liczyć na coś innego, nowego i jedynego w swoim rodzaju.

Hotel stworzony z lodu [ZDJĘCIA]

Icehotel w Jukkasjarvi co roku rodzi się z lodu

Myśl o Icehotel narodziła się pod koniec lat 80. XX wieku. W 1989 roku w małej wiosce Jukkasjarvi nad rzeką Torne, lokalny przedsiębiorca Yngve Bergqvist zorganizował zimową wystawę rzeźb z lodu i śniegu. Pierwsze prace powstały w igloo i były artystyczną ekspozycją inspirowaną naturalnym lodem z rzeki.

Pewnej zimy galeria okazała się tak popularna, że część odwiedzających, którym skończyły się miejsca noclegowe w okolicy, spała za namową artysty w wystawowej przestrzeni. Spędzili wyjątkową noc i to oto doświadczenie zainspirowało twórców do rozwinięcia idei w coś więcej niż tylko artystyczną instalację - hotel.

Nocleg w lodowym hotelu - koszt

Weekendowy pobyt w przykładowym terminie 23-25.01.2026 r. dla dwóch osób dorosłych w prywatnym apartamencie z ogrzewaną łazienką i sauną kosztuje ok. 7 730 zł. Do pobytu można dokupić również dodatkowe aktywności takie jak np. rzeźbienie w lodzie, wycieczka konna czy kolacja w dziczy.

Co ciekawe, osoby, które chciałyby zobaczyć tak wyjątkowe miejsce, lecz nie chcą spać w lodowatych warunkach, mogą zarezerwować sobie tradycyjny nocleg. Koszt takiego pobytu jest o wiele tańszy, bowiem za weekend mówimy o kwocie w wysokości ok. 1500 zł.