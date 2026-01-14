Przymusowe ferie zimowe na północy kraju. Pogoda nie rozpieszcza uczniów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-14 5:06

Intensywne opady śniegu i trudne warunki pogodowe dały się we znaki mieszkańcom północnej Polski. W ostatnich dniach część regionów została sparaliżowana przez śnieżyce, silny wiatr i oblodzone drogi, co bezpośrednio wpłynęło na funkcjonowanie placówek edukacyjnych. W kilku regionach dyrekcje podjęły decyzję o odwołaniu zajęć dydaktycznych.

Dziecko przed szkołą

i

Autor: Valery Zotev/ Shutterstock
Pogoda w Polsce zaskakuje. Takich warunków nie było od lat

Północ kraju od kilku dni zmaga się z typowo zimową aurą, która daje się we znaki zarówno kierowcom, jak i mieszkańcom mniejszych miejscowości. Intensywne opady śniegu, niskie temperatury oraz silniejsze podmuchy wiatru sprawiają, że warunki na drogach są trudne, a codzienne funkcjonowanie bywa utrudnione. Więcej o aktualnych warunkach przeczytacie tutaj: Od -22 do +3 stopni w Polsce. Do tego śnieżyce i przekleństwo kierowców.

Przymusowe ferie w szkołach na północy kraju. Tu uczniowie mieli wolne

W ostatnich dniach w kilku pomorskich gminach odwołano zajęcia dydaktyczne ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Na taką decyzję zdecydowały się następujące gminy:

  • Nowy Dwór
  • Gdańsk
  • Tczew
  • Pelpin
  • Cewice
  • Wicko
  • Główczyce
  • Gniew
  • Potęgowo.

Podobne decyzje podjęły również niektóre miejscowości w gminie Redzikowo i w okolicach Lęborka. Bardzo możliwe, że jeśli pogoda nadal będzie płatać nam figle, to szkoły ponownie zostaną zamknięte.

Ferie zimowe 2026. Terminy dla województw

Co ważne, oficjalne terminy ferii zimowych w Polsce w 2026 roku zostały podzielone na trzy tury (zamiast wcześniejszych czterech), co ułatwia rozłożenie ruchu turystycznego i planowanie wyjazdów. Poniżej przedstawiamy podział ferii zimowych w 2026 roku.

I tura 19 stycznia – 1 lutego 2026:

  • mazowieckie
  • pomorskie
  • podlaskie
  • świętokrzyskie
  • warmińsko-mazurskie.

II tura 2 lutego – 15 lutego 2026

  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • łódzkie
  • zachodniopomorskie
  • małopolskie
  • opolskie.

III tura 16 lutego – 1 marca 2026

  • podkarpackie
  • lubelskie
  • wielkopolskie
  • lubuskie
  • śląskie.
