Pogoda w Polsce zaskakuje. Takich warunków nie było od lat

Północ kraju od kilku dni zmaga się z typowo zimową aurą, która daje się we znaki zarówno kierowcom, jak i mieszkańcom mniejszych miejscowości. Intensywne opady śniegu, niskie temperatury oraz silniejsze podmuchy wiatru sprawiają, że warunki na drogach są trudne, a codzienne funkcjonowanie bywa utrudnione. Więcej o aktualnych warunkach przeczytacie tutaj: Od -22 do +3 stopni w Polsce. Do tego śnieżyce i przekleństwo kierowców.

Przymusowe ferie w szkołach na północy kraju. Tu uczniowie mieli wolne

W ostatnich dniach w kilku pomorskich gminach odwołano zajęcia dydaktyczne ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Na taką decyzję zdecydowały się następujące gminy:

Nowy Dwór

Gdańsk

Tczew

Pelpin

Cewice

Wicko

Główczyce

Gniew

Potęgowo.

Podobne decyzje podjęły również niektóre miejscowości w gminie Redzikowo i w okolicach Lęborka. Bardzo możliwe, że jeśli pogoda nadal będzie płatać nam figle, to szkoły ponownie zostaną zamknięte.

Ferie zimowe 2026. Terminy dla województw

Co ważne, oficjalne terminy ferii zimowych w Polsce w 2026 roku zostały podzielone na trzy tury (zamiast wcześniejszych czterech), co ułatwia rozłożenie ruchu turystycznego i planowanie wyjazdów. Poniżej przedstawiamy podział ferii zimowych w 2026 roku.

I tura 19 stycznia – 1 lutego 2026:

mazowieckie

pomorskie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie.

II tura 2 lutego – 15 lutego 2026

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

zachodniopomorskie

małopolskie

opolskie.

III tura 16 lutego – 1 marca 2026

podkarpackie

lubelskie

wielkopolskie

lubuskie

śląskie.