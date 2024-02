Wampir z Bytowa mógł dopaść nawet 90 osób, przerażał policjantów. Co dziś robi Leszek Pękalski?

Leszek Pękalski urodził się w Osiekach, koło Bytowa w województwie pomorskim. To przez to w toku sprawy media nadały mu przydomek: Wampir z Bytowa. Mężczyzna był oskarżany o to, że na przełomie lat 1984 – 1992, choć źródła podają różne zakresy, miał działać jako seryjny zabójca i gwałciciel. On sam przed procesem przyznawał się do 70 zbrodni, a niektóre media podawały, że ofiar mogło być nawet 90. Powstały o nim tysiące artykułów i reportaży, pisano prace naukowe oraz książki. I choć Pękalski z niepokojąco dużym zapałem opowiadał o zbrodniach, to podczas pamiętnej rozprawy zdecydował się wycofać zeznania, a prokuraturze udało się udowodnić mu tylko jedno morderstwo. Dlaczego? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, trzeba wrócić do samego początku tej historii. WIDEO poniżej.

