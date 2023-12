Przekaz jest prosty, trzeba to tylko przyjąć do wiadomości: Zwierzę to nie prezent! Dla jednych to oczywistość, dla innych ten ważny apel jest słyszalny po raz pierwszy, są też tacy, którzy się z tym nie zgadzają. Ile osób tyle opinii, ale polityka tych, którzy chronią zwierzęta jest tu zgodne: nie można adoptować zwierzęcia i podarować go w prezencie i na wszelki wypadek, co roku, adopcje są wstrzymywane w okresie przedświątecznym.

Zawieszamy adopcje, aby uchronić naszych podopiecznych przed chybionymi decyzjami skutkującymi tym, że po okresie świątecznym część adoptowanych ze schronisk zwierzaków ponownie staje się bezdomna. Zawieszenie adopcji będzie obowiązywało w okresie od 18 grudnia 2023 roku do 2 stycznia 2024 roku

- informuje gdańskie schronisko dla zwierząt „Promyk”.

W tym okresie można szukać swojego nowego przyjaciela w Promyku - wizyty adopcyjne oraz praca przedadopcyjna z wybranym wcześniej zwierzakiem trwają przez cały czas bez zmian. Zmianą jest to, że zwierzaka nie weźmiemy do domu. Wszystko zmyślą o czworonogach i o tym, by po kilku tygodniach nie wracały do schroniska.

Wcześniej trzeba się jednak zapowiedzieć. Dla komfortu wizyt w schronisku spotkania adopcyjne, podczas których można szczegółowo omówić adopcję, należy umawiać telefonicznie pod numerem 58 522 37 80, czynnym siedem dniu w tygodniu w godzinach. 8:00-16:00.

O tym, że zwierzę to przyjaciel na całe życie przypomina również Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi, która każdego dnia walczy o to, by wyeliminować zjawisko bezdomności zwierząt, prowadzi interwencje, adopcje, a także działania edukacyjne i wsparcie osób działających na rzecz zwierząt.

Zawieszenie adopcji w gdańskim schronisku „Promyk” obowiązuje od 18 grudnia 2023 roku do 2 stycznia 2024 roku.