Widzieli, jak 21-latek katuje psa. Na jaw wyszło coś jeszcze. Gdańszczanin je więzienny chleb

Niepokojące zdarzenie z udziałem 21-latka z Gdańska i psa miało miejsce we wrześniu 2023 roku. Od dwóch miesięcy mężczyzna ukrywał się przed policjantami. Przełom nastąpił w miniony czwartek (16 listopada 2023) wieczorem przed jednym z bloków na ul. Kołobrzeskiej. - Kryminalni zatrzymali 21-latka. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym i ma do odbycia pięciomiesięczny wyrok za przestępstwo niestosowania się do decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień - informuje podinsp. Małgorzata Ciska, oficer prasowy gdańskiej policji.

- Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad psem. Następnie zgodnie z dyspozycją sądu 21-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 5 miesięcy. Za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - przekazuje podinsp. Ciska.

Na uwagę zasługuje postawa obsługi sklepu, która błyskawicznie zareagowała na dramat zwierzęcia. Dzięki przesłuchaniu świadków i analizie zapisów z monitoringu, policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanego gdańszczanina.

