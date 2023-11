Wielkie zmiany w rozkładach Intercity. Mieszkańcy Trójmiasta muszą to wiedzieć

Nowe rozkłady jazdy pociągów PKP Intercity. Jest ważny komunikat dla mieszkańców Trójmiasta

Podróżujesz pociągami PKP Intercity i mieszkasz w Trójmieście? Są nowe komunikaty dotyczące zmian w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity. Jak poinformował przedstawiciel PKP Intericty Polską Agencję Prasową, będzie między innymi bezpośredni pociąg do Zakopanego, co ułatwi wyjazd na ferie zimowe. To jednak zdecydowanie nie koniec zmian i komunikatów PKP Intercity dla Trójmiasta. "Nadal kursować będzie 49 par pociągów całorocznych. Sezonowo będzie jeździć dodatkowych 10 składów, czyli o 1 więcej niż do tej pory. Z Gdańska do Warszawy pasażerowie będą mieli do wyboru 22 pary połączeń całorocznych, 15 do Krakowa, 11 do Poznania, 7 do Wrocławia, 10 do Katowic. Z Trójmiasta można wyruszyć bezpośrednio również za granicę. Wzorem lat poprzednich, całorocznie dostępne będą 2 pociągi międzynarodowe relacji Gdynia – Berlin i Gdynia – Wiedeń, a sezonowo uruchomione zostanie 1 dodatkowe połączenie do Bohumina" - podał rzecznik w przesłanym Polskiej Agencji Prasowej komunikacie.

Pendolino codziennie, kurs do Kłodzka, nowy rozkład EIC Jantar. Zmiany w rozkładach PKP Intercity

Jak dodaje rzecznik PKP Intercity, będzie kursowało mniej pociągów TLK, za to więcej InterCity. Na tory trafi więcej zmodernizowanych wagonów i elektrycznych zespołów trakcyjnych, dzięki czemu liczba połączeń kategorii IC z Gdańska oraz do Gdańska zwiększy się do 29. Będą również nowe połączenia do Kłodzka. Zmiany dotyczą też Pendolino. Pociągi relacji Gdynia – Gliwice – Gdynia, dotychczas kursujące od poniedziałku do piątku i w niedziele, będą jeździć codziennie z Trójmiasta do Warszawy i Katowic. "W nowym rozkładzie jazdy skład EIC Jantar, kursujący obecnie tylko w sezonie letnim w relacji Warszawa – Hel – Warszawa, będzie do dyspozycji podróżnych także w majowe, czerwcowe i wrześniowe weekendy. Dodatkowo od maja do września w niedziele oraz w dni charakteryzujące się wzmożonym ruchem pasażerskim, czyli w święta i długie weekendy, kursować będzie pociąg IC Zatoka w relacji Gdynia – Poznań. Ponadto w wakacyjne niedziele w rozkładzie pojawi się nowy pociąg IC Mieszko Bis" - poinformowano też w komunikacie.

Sonda Lubisz podróżować pociągami? Tak, bardzo! Nie lubię Jest mi to obojętne

W sezonie wakacyjnym kursować mają 454 pociągi – o 24 więcej niż w tym roku. Zwiększy się też średniodobowa liczba połączeń międzynarodowych całorocznych z 52 do 63. Więcej: https://t.co/3M29REi2Xz pic.twitter.com/2k2DrVsipy— PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) November 17, 2023

Kraje mniejsze od Trójmiasta. Sprawdź swoją wiedzę na ich temat! Pytanie 1 z 10 Stolicą Liechtensteinu jest: Luksemburg Liechtenstein Vaduz Dalej