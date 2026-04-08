Wirus ptasiej grypy zdiagnozowany na Pomorzu. Pilne wytyczne dla hodowców

Wirus u dzikiego ptaka w gminie Chojnice

W gminie Chojnice stwierdzono przypadek ptasiej grypy. Zakażenie potwierdzono u dzikiego myszołowa zwyczajnego, odnalezionego w rejonie Nowego Dworu. W związku z zagrożeniem wdrożono odpowiednie środki zapobiegawcze.

Jak ustalił „Dziennik Bałtycki”, służby weterynaryjne zostały powiadomione anonimowo przez osobę spacerującą po lesie w Nowym Dworze, która natrafiła na dwa martwe ptaki. Myszołowy zostały zabezpieczone i przekazane do badań, które wykazały obecność wirusa u jednego z nich.

Po potwierdzeniu choroby wyznaczono strefę objętą ograniczeniami. Obejmuje ona miejscowości: Nowy Dwór, Angowice, Cołdanki, Chojnaty oraz Lichnowy.

Nowe restrykcje dla właścicieli drobiu

Jak podaje portal, wdrożone działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, szczególnie wśród drobiu. Dla hodowców oznacza to wprowadzenie dodatkowych obowiązków. Najważniejsze jest całkowite odizolowanie ptaków od środowiska zewnętrznego — nie mogą one przebywać na wybiegach i muszą pozostawać w zamkniętych pomieszczeniach. Karmienie i pojenie powinno odbywać się wyłącznie wewnątrz budynków. Konieczne jest również zabezpieczenie paszy i ściółki przed dostępem dzikiego ptactwa. Istotne znaczenie ma także przestrzeganie zasad bioasekuracji, takich jak dezynfekcja, zachowanie higieny oraz ograniczenie dostępu osób postronnych do gospodarstw.

Apel służb o zachowanie ostrożności

Eksperci zwracają uwagę, że niezwykle ważne jest szybkie reagowanie na niepokojące sygnały. Każdy przypadek nagłego padania ptaków powinien być niezwłocznie zgłaszany odpowiednim służbom. Równie ważne jest informowanie o znalezionych martwych dzikich ptakach, które mogą przyczyniać się do dalszego rozprzestrzeniania wirusa.

PROF. PIOTROWSKI WYJAŚNIA KOALICJĘ. KRÓCIUTKO! Poranna Rozmowa VOX FM